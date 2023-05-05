林振昇：辦法比困難多 政府要下大決心釋放勞動力

勞動參與率見新低 政府需有新政策應對

早前勞福局長表示，政府人力政策以本地人才為主，他每天每刻都設法盡可能發掘本地潛在勞動力。局長形容自己的工作有如「扭毛巾」，也許是指在失業率較低的情况下，要再發掘勞動人口的難度非常高。

然而在經濟活動趨向「零散化」的情况下，以原有方式計算失業率，指香港差不多全民就業，是否一個有效的參考指標？現行政策和配套是否已提供足夠誘因，讓勞動參與率較低的群體都能夠在勞動市場找到合適工作？當出生率下降、人口老化成為香港以至全球趨勢時，我們又能否如其他國家一樣，把握契機，讓經濟活動朝着升級轉型的方向發展？

根據統計處數據，本港勞動人口參與率由1981年的65.2%，跌至2023年2月的57.9%新低。這當然跟人口老化有關，但再仔細分析的話，也不難發現60歲及以上勞動人口參與率急跌，由55至59歲的68.8%，降至60至64歲的48.8%。

如果從性別角度分析，女性勞動人口參與率由35至39歲起逐步下滑，由77%跌到55至59歲的59%；相對中年男性，中年女性的平均勞動人口參與率低大概20個百分點，這個數字亦遠遜多個先進經濟體的婦女相應數字。據政府2021年香港女性及男性勞動人口特徵報告，現時約有60萬名婦女因照顧家庭而沒有工作。中高齡人士與婦女的勞動力，根本未被有效釋放。

婦女與中高齡人士面對的困難

據婦女事務委員會在2020年所做的研究，照顧孩子是女性不找工作的主因。海外經驗顯示，加強幼兒照顧服務是「提升女性就業」最有效方法之一。勞聯接觸很多個案，只要解決到照顧孩子問題，大部分婦女都會投身工作；惟香港的託兒及照顧支援長期不足，服務時間過短、收費過高和服務地域錯配問題一直存在。就算一些有孩子的前專業婦女有能力聘請外傭，都難以重投職場，原因是她們很難找到符合經驗和期望的工作。雖然政府推動家庭友善僱傭措施，但僱主參與主要是自願性質，反應不甚踴躍。

目前鼓勵僱主聘用中高齡人士的主要措施則為「中高齡就業計劃」。當局透過向僱主發放培訓津貼，鼓勵聘用年滿40歲或以上的求職者，並為他們提供在職培訓。然而2017至2021年間，每年平均只有2700多人參與該計劃，2019年審計報告指只有兩成的合資格僱主有申請。據工會反映，原因之一是申請手續繁複，如要求僱主和僱員均要在勞工處登記、撰寫培訓計劃等，而且計劃中近七成半個案的薪酬低於1.4萬元，加上僱員在培訓期沒有津貼，這都令成效大打折扣。

可見，政府需要額外政策才能推高婦女與中高齡人士的勞動參與率。新措施應該更針對不同背景婦女（包括基層、專業、少數族裔婦女）的特殊需要，並探討可激發就業的誘因等。此外，在人口老化大趨勢下，內地、南韓和台灣當局等亦相繼以更進取方法提升中高齡者就業，例如南韓就選定160種適合中高齡人士就業的職業、政府機關或政府出資的事業單位，決心在3年內看到成果。

與其依靠外力 何不升級轉型

除釋放勞動力外，疫症期間以應用程式下單、電子支付、機械人送餐等科技，在港逐步普及。為應對人力不足，飲食業界已透過減省工作流程、優化管理，以減輕前線員工負擔。他們深明一點，就是當勞動市場的空缺多了，如不改善工作環境，就很難留得住員工。故部分僱主會寧願把資源投放在經理等管理職位，而非只把焦點放在「請不到人」上；改善晉升階梯，有助吸引年輕人入行。

我們亦明白，小型食肆轉型的能力有限，惟大型連鎖食肆絕對有條件以科技和管理解決問題。同樣道理，當建造業可透過組裝合成等方法提升生產力和成本效益，計算人力需求的方法自然需調整。如本系列文章提及，原本依賴外勞的新加坡在疫症期間出現嚴重人手不足，故部分行業已改用機械人，一些原本由外勞負責的工作將永久被取代。當地政府亦給予業界資助，讓他們購置可提升效率或取代人力資源的科技設施，發展方向遠比香港清晰，亦讓社會毋須再糾纏於應否繼續擴大輸入外勞的難題。

當問題可從科技及管理的角度解決，各行業還真的需要引入幾萬外勞以維持營運嗎？綜觀全球應對人口下降及老化的措施，我們實在不缺紓緩問題的方法，只欠決心。

（香港勞動力配置系列 四之四）

作者是勞聯主席、立法會議員

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[林振昇]