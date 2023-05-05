張仁良：調整過海隧道收費 誰是政策受惠者？

調整過海隧道收費方案的考量

交通諮詢委員會（交諮會）過去一直就交通議題向政府出謀獻策，提倡以多管齊下的方式紓緩道路交通擠塞。其實，透過調整過海隧道收費以遏抑過海車流，並不是嶄新的想法，過去兩屆政府都曾經進行類似的研究和提出方案，當時交諮會亦曾給予不少意見，最後有關方案基於不同原因而需要再作審視。

政府將於今年8月接收西隧，筆者認為政府於3月公布的3條過海隧道新收費方案，是正確且具承擔的做法。

由於現時三隧之間收費差距較大，駕駛者有極大誘因繞道以節省隧道費，集中取道較便宜的紅隧或東隧，以致鄰近這兩條隧道的主要交通道路經常出現交通擠塞，波及非過海的交通，例如紅磡、銅鑼灣、觀塘和藍田一帶。

據紀錄，紅隧和東隧平日繁忙時間已遠超負荷，交通需求分別是其容車量的150%和146%；另一邊廂，西隧過海費用相對較高，容車量亦已達98%，大致飽和。政府建議透過「兩步走」調整隧道費來改變駕駛者出行習慣，從而理順過海交通，做法可取。

第一階段「633固定收費」方案，焦點落在收窄3條隧道之間的私家車收費差距至30元，藉以吸引一部分私家車駕駛者改行西隧，減少駕駛者因不同隧道之間過大的價格差距而選擇繞路而行的情况。

政府計劃同年內推行第二階段「不同時段不同收費」，按道路繁忙程度進一步劃分時段，3條隧道之間的私家車收費差距進一步縮窄至20元，可望更有效地調控過海交通流量，鼓勵更多市民避免在一早一晚的繁忙時段駕車過海。

由繁忙時段過渡到其他時段的遞進式收費安排，是以駕駛人士的安全為大前提，避免他們刻意加速或減速來減少隧道費。有駕駛者擔心難以即時知道被收取的隧道費，筆者認為毋須過慮。

當第二階段方案在今年落實時，「易通行」不停車繳費服務已實施一段時間，駕駛者只需按實際需要，有秩序而安全地駛過隧道即可，車主會透過電子方式知道隧道收費。駕駛者實在毋須「亂衝亂撞」以圖減省隧道費；避開繁忙時段，才是最直接有效的省錢方法。外國有不少地方，例如新加坡、瑞典斯德哥爾摩等，均早已引入類似安排，以策安全。

用「兩步走」方式，稍為分隔收回西隧、實施「633固定收費」方案、「易通行」及「不同時段不同收費」的時間，有利駕駛者逐步適應轉變。

政策受惠者

的士業界對於3條隧道劃一收費表示歡迎，乘客應該不會再要求司機繞道過海。回程時如沒有乘客，的士司機亦可選擇最近的隧道，除省回燃油費之外，亦可騰出更多時間接載乘客。

此外，政府考慮過商用車的營運安排、職安健、行業生態等因素後，建議簡化收費結構，全日劃一3條隧道商用車的收費為50元。筆者認為這是非常周全的做法。當然，不少過去主要依賴紅隧出行的運輸業界，可能會認為收費偏高。但平心而論，西隧的商用車收費將大幅下調，而紅隧收費已超過30年沒有改變，現時收費水平已過時。

全日固定隧道費的安排，有助業界節省過海行車時間和燃油費用，讓業界能更彈性選擇最便捷的過海路線和出行時間，有利整體運輸業界、物流業界，乃至旅遊業界營運。

除方便業界之外，當擠塞得到紓緩，其實社會大眾都可以受惠。對於坊間有指新方案會增加使用紅隧和東隧的成本，但筆者認為，時間也是成本的一種。新方案將改善以往過海車龍延伸至遠離隧道口的道路擠塞情况，減少非過海市民受過海車龍阻塞的問題。節省市民的行車時間，讓大家更能自主支配和善用個人時間，其經濟和社會效益是實在的。

另外，我們亦不能忽視現時因車輛繞道，而產生額外碳排放對環境造成的污染問題。新方案有助保護環境，特別是於繁忙時段整體遏抑車流，減少碳排放，對市民健康和社會可持續發展均有益處。當然，如果能令市民減少使用私家車，改以公共交通過海，將會是紓緩過海交通擠塞和減排的最有效途徑，實現節能減排、綠色出行的目標。

三隧收費調整已經歷多次研究和多年的社會討論，對合理的收費水平始終沒有一致定案。筆者期盼和大家一同見證三隧調整收費方案落實，讓大家一同驗證其成效；即使效果未盡如預期，運輸署長亦可適時啟動隧道收費調整機制，微調繁忙時段的隧道費和時段，以增果效。與此同時，交諮會會一如以往，對未來運輸基建項目規劃提供意見和經驗。

作者是交通諮詢委員會主席

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[張仁良]