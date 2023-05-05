馮家強、黃勁文：中大校董會改組 無視諮詢會意見

然而專責小組的建議，有不少與改組諮詢結果相違背，但校董會卻接受建議。筆者不禁要問，專責小組為何如此無視諮詢結果？校董會為何接受建議？

諮詢會壓倒性反對立會議員方案

專責小組今年2月舉行了兩場供校友和師生參與的「檢討校董會規模及組成」諮詢會，並同時接受各方於網上平台提交意見書。專責小組早前向校董會提交報告，並公開諮詢結果，資料顯示共有880份意見書，網上提交有826份，從諮詢會筆錄獲得的有45份，其餘9份來自電郵。

中大新聞稿指「結論是2016年重組校董會的方案仍然合適」，惟事實上，專責小組早前向校董會提交的建議，是「2016年方案」及由立法會議員張宇人、劉國勳及鄧家彪提出的「2023年方案」的混合體。其中校長及常務副校長任命，須經校董會三分之二至四分之三校董會成員通過的門檻，是僭建在2016年方案上的建議。

筆者強調，兩場諮詢會的發言者是壓倒性地反對由3名立法會議員提出的2023年方案，主要有兩類意見，分別是要求維持現狀（55名校董），或以2016年方案（29名校董）為藍本再作修訂。在第二場諮詢會翌日舉行的校友評議會周年會員大會上，校友表達之意見與兩場諮詢會情况極度相似。我們亦得悉，有不少於網上提交意見書的校友同樣十分反對2023年方案。

與諮詢結果背道而行的多項建議中，包括中大成員壓倒性反對校長和常務副校長的委任門檻，但專責小組仍提出要由三分之二至四分之三校董成員通過；中大成員十分珍惜中大獨有的書院制，但報告卻建議將書院院長剔出校董會，僅建議邀請他們列席校董會會議，而由校友評議會選出的校董，更由3人減至1人。

校方有責任向師生校友交代

筆者強調，中大的成員對改組校董會的意見十分清晰，而專責小組提交那些中大成員不歡迎的建議，是欠缺清晰理據，說到底就是不尊重中大成員意見；而校董會全盤接受明顯與諮詢結果相違背的建議，理據亦是含糊其辭，也是徹頭徹尾漠視壓倒性的反對意見。

專責小組之前「鬼祟」舉行兩場在平日舉行的諮詢會，網上問卷僅是發電郵而不設網站；加上校董會全盤接受專責小組違反中大成員意願的報告，是否意味着早前的諮詢，只是走過場和「做騷」？是否意味着中大校董會打算將任命校長的大權，拱手相讓予由特首委任的成員？這些問題，中大校董會和專責小組皆有責任向中大師生校友交代。

作者馮家強、黃勁文是中大校友

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[馮家強、黃勁文]