鄧家彪：中大改革之我見我思

我當時憤怒地想，是誰把香港變成煉獄，殘害人民？更悲痛的是，為何山清水秀、關社認祖、文化厚重的中大淪為暴動基地？我在中大度過6年寒暑，當中3年住在宿舍，並曾代表中大在城門河上與其他院校競技，爭勝爭光，對中大歸屬感情深且重。2019年11月11日的悲痛，實在難以言傳。

對中大現况 仍心懷戒懼

有人指中大已升國旗、播國歌，是否已出現重大改變，向好向善。對中大現况，我仍心驚膽顫、心懷戒懼，唯盼中大實踐良好管治，擺脫陰霾，鳳凰重生。何謂良好管治？唯誠信與求變。可惜「暴大」污名、校長續任、校徽竄改等觸目事件連串發生，連合理管治都無從說起。改革中大，達至良好管治，迫在眉睫。

在2022年8月，我出席香港理工大學85周年校慶暨主大門揭幕活動，藉主大門的建設和揭幕，洗脫過去理大暴動現場的陰霾。理大校董會林大輝主席說：「2019年11月社會暴亂事件令大家今日身處的主校門及廣場滿目瘡痍、殘破不堪，場面觸目驚心，相信大家依然歷歷在目，學校運作被迫停頓，令人痛心和憤怒。校園暴力事件，最終在校方和政府緊密聯絡和合作之下得到解決，今日我們理大比起3年前更強壯、有朝氣、有勢頭，暴亂絕不能阻擋特區政府準確落實一國兩制，亦不能阻擋理大持續健康發展。」

隨後，理大師生更一齊喊口號，青春齊心，煥然一新！理大成功展示了如何重建外界信心。

校方錯失求變契機

反觀，中大慶祝60周年校慶的頭炮，就是動用巨額資源搞「中大Rebranding Project」，出現了去年人人嘩然的竄改校徽事件。2022年10月17日，校方公布啟用新校徽，我於10月18日才正式收到一份校方通函，作為校董，對校徽一事真正「睇報紙先知」。

最誇張的是，早已定於10月25日召開的校董會，校政人員竟然覺得毋須多等一星期在校董會討論。見微知著，校董會在校政人員眼中只是一個擺設。而更令人深思的是，校方並沒有正視好和把握好社會對中大革新、洗脫污名的期盼，錯失求變契機。

我在校董會不足一年，校董會近日才設置不記名投票系統（由於校董會一直採取實體與線上的混合會議模式），這就解釋了為何去年段崇智續任一事在廣泛而高度關注之下，仍可安穩續任——因為架構上，校長對學院資源投放和人事升遷有足夠大的權力，在公開舉手的形式下，讓一眾校方受薪校董有所壓力，受薪職員校董如何無畏地表達意見和態度呢！

有人指校董會改革影響了大學自主。如果大學自主淪為校政人員自把自為，甚至淪為一小撮人的小圈子和「家天下」，為何不要改革呢！更何况，中大年約100億元的營運收入，逾半是政府撥款，為何中大管治可自外於公眾參與和監察呢？

改組方案令校董會更平衡

根據張宇人、劉國勳和我的修訂《香港中文大學條例》議員法案，就34名校董的建議，校內的受薪校董佔9人，加2名學生（共11人）；另外，非受薪者佔23人，該23名非受薪校董當中，只有9人受校監（即行政長官）委任，3人為立法會委任，其餘11人則來自書院、校友組織和經由校董會選舉產生。最有看點的是，學生和研究生各有一名經選舉而進入校董會的代表，令學生代表能躋身校董會內。

我們建議的校董會方案，既杜絕校政人員權力過大，又兼顧書院傳統，加上不同渠道和形式的參與，令校董會組成更平衡和更具兼容性。其實，早在2002年教資會已發表「宋達能報告」（Sutherland Report），提出透過改革各大資助大學校董會架構，達至良好管治。

事隔20年，除了中大，所有大學基本上已完成改制。既然中大校董會近日已作出第三次的努力，並基本接納我們3名議員校董的方案，我期盼願望可化為行動，中大改革早日實現，落實良好管治，擺脫陰霾，鳳凰重生，贏得社會信任，為香港、國家和世界作出貢獻。

作者是立法會議員、中大校董會成員

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