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2023年5月5日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：勿低估勞動市場措施的連環效應 ／文：呂大樂
聞風筆動：高球場建屋擬「硬上馬」 球會辦大賽抗衡 ／文：李先知
鄧家彪：中大改革之我見我思
馮家強、黃勁文：中大校董會改組 無視諮詢會意見
別學優：中大改革校董會方案反映的「香港故事」
張仁良：調整過海隧道收費 誰是政策受惠者？
李華明：民主黨仍要去馬參選
林振昇：辦法比困難多 政府要下大決心釋放勞動力
徐英偉：美總統選戰開打 對華政策如何走
筆陣：勿低估勞動市場措施的連環效應 ／文：呂大樂
【明報文章】人才、人手短缺的現象，見諸目前香港各行各業。面對這個問題，有關討論來來去去不是談輸入勞工，便是如何釋放本地潛在的勞動力，令需求與供應有所調整，紓緩目前勞動市場的緊張狀態。
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筆陣：勿低估勞動市場措施的連環效應 ／文：呂大樂
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