觀點
呂大樂

筆陣

筆陣：勿低估勞動市場措施的連環效應 ／文：呂大樂

【明報文章】人才、人手短缺的現象，見諸目前香港各行各業。面對這個問題，有關討論來來去去不是談輸入勞工，便是如何釋放本地潛在的勞動力，令需求與供應有所調整，紓緩目前勞動市場的緊張狀態。

上 / 下一篇新聞