陳帆川：AI內容 勢將Google改頭換面

美國內容行銷公司Animalz總結AI內容在各範疇帶來的數個風險，非常有趣。第一，AI內容會否被Google懲罰？Google為了確保搜尋結果的質素，一直懲罰低質素的文章，例如抄襲別人的內容、不通順的文章等，降低它們的搜索排名。

Google去年4月明確指出AI內容是spam（垃圾），但在其推出Bard後放軟口風，於今年2月形容自動化長期以來用於內容創作，人工智能可以透過令人興奮的新方式，輔助生成有用的內容。AI內容到底會否被Google搜尋器忽然封殺，對AI用家來說是風險。

搜尋引擎優化 或變大混戰

第二，Google可以左右AI內容的命運，反之亦然。當人工智能平台可解答用戶所有問題，最終還有多少人需要在搜尋器慢慢找答案？這情况猶如當年雅虎（Yahoo!）取代黃頁（Yellow Pages）。即使Google無可能被一夕取代，但隨着AI內容氾濫，每天上載至互聯網的內容以幾何級數猛漲，網站要在關鍵字排名裏脫穎而出，變得空前困難。

例如，目前在Google搜尋「財經」，「明報財經網」出現在第一頁。假如「內容農場」創建大量網站，再上載海量AI文章，假以時日，《明報》便有可能被擠出「財經」結果第一頁。搜尋引擎優化變成一場大混戰，對Google與出版業來說都是風險。

第三，互聯網內容或步入真假難辨的大混亂。雖然網絡早已充斥假新聞，但網民還是有明顯的方法可以辨別真假，例如留意發布者是誰、文章讀起來是否通順，以及將資訊放到Google二次搜尋。惟ChatGPT和Bard撰寫的文章都非常通順，卻欠奉事實查核的功能，僅在底下加一句「不保證內容真確性」作擋箭牌。

在Google，用戶透過單一平台瀏覽數之不盡的網頁，容易將不同網頁作比較；但在AI聊天軟件，用戶透過單一平台瀏覽單一網頁，在沒有比較和信息來源之下，很容易就輕信AI即時反饋的內容。屆時人類所做的很多決定，可能都是基於讀來真確，但實際由AI揑造的資料。

這場AI革命跟每一場科技革命一樣，危中有機，而早着先機的人永遠有優勢。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]