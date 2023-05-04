李峻嶸：論香港年輕學術人才的憂慮

與筆者一樣，這3名年輕人都希望在自己長大的地方——香港——從事學術工作。聚會那天，《明報》有關香港「八大」內地教員比本地教員多的新聞已見報。但我們4人的討論中，完全沒有用過類似角度去討論年輕人在香港學術界的未來。

覓「八大」教席 看彩數實力

這不是因為3名年輕人比起其他香港年輕學人有特別大的自信；事實上，他們對未來能否順利在香港發展自己的學術生涯都有憂慮。但大家明白到的是，將來未必容易在香港8間資助大學尋得教席，原因不是某一特定來源地的學者得到優待。他們在未來要面對的難關是，無論是想在香港的八大立足，還是在其他富裕社會有名望的大學佔一席位，都要面對極度激烈的競爭。

能否得到八大的教席，要看彩數，又看實力。彩數牽涉到招聘的學系當時需要哪個領域的人才。例如一個學系本身在任者有幾名學者已經專攻香港研究，但剛好有一兩名專研中國社會的學人離職，那麼該學系招聘時當然會傾向網羅中國研究的人才。就算自己專攻的領域剛好與招聘學系所需要的大致脗合，又是否有把握勝過其他研究領域相近的競爭者呢？而在學術界眾所周知的是，在判斷學術能力時，最主要的指標就是出版紀錄和潛力。

世界上差不多所有高等學府，應該都會有不同歷史背景、獨特使命和特點。但近幾十年西方管理主義的大潮下，大學需要做更多的事來證明拿了經費之後是用得其所。接受了公帑資助、拿到私人捐款，要交代錢用在什麼地方、有何效果，當然合理。但管理主義的思維又認為競爭是進步的原動力，而競爭是需要明確的遊戲規則。於是，出版就成為重要的「業績」指標。與此同時，獲取更多研究經費、提升世界排名，亦成為香港和不少地區大學要參加的遊戲。

當大學大致上要以同一個標準來爭表現時，有權力決定出聘書予何人的高層，就會變得像英格蘭男子足球超級聯賽（英超）球隊的領隊或足球部主管一樣——選人只看實力或潛力，不看國籍（當然，人脈在任何職場都是重要的）。由於英超的薪酬可以吸引到全球球員，所以有時一支英超球隊在場上可以連一個英格蘭球員都沒有。

香港高教界未必是世界高等教育界的英超，但它為教研人員提供的待遇和研究經費，也絕對不差，對非本地的學者肯定有一定吸引力。而文化、地理等因素，亦使大陸出身的學者會對香港教席更有興趣。

換句話說，香港的大學校園中內地學者變多，主要是大陸籍學術人才湧現和開放競爭的結果，很難說這個現象本身有不公不義的地方。然而，令到這個現象出現的部分邏輯，卻不是沒有問題的。

高教界競爭規則 未必客觀中立

首先，由於各所大學以類似的標準互相競爭，本身各自的特質也可能會逐漸減少。另外，大家服膺於同一套遊戲規則，卻不代表相關原則是客觀中立，例如不是任何出版物都是被認可的。哪些才可被視為一流學術期刊？它們大多是在西方世界以英文出版的。換言之，規則變相是要你用英文跟西方學術界對話。因此，大家就要爭相用英文談一些西方學術界感興趣的問題。

對香港華人學生而言，用非第一語言去寫作，就可能比以英語為母語的人「蝕底」。而英美學者發表有關當地的研究時，不太需要去說服期刊編輯、審稿員，他們的案例在學術上有何重要的地方；不過研究香港的學者就往往先要絞盡腦汁，解釋為何西方／英語學術界都要對香港的情况有興趣。而且香港本身就是世上極度特殊的城市，又不是世界各地不少人要加深了解的「崛起中大國」，專注研究香港的學者在這樣的競爭當中，難免是有點劣勢。

如果香港的學術界在知識生產上與香港議題脫鈎，那問題的主要根源應該不是學者原居地在哪，而是遊戲規則在鼓勵於香港任職的學者要生產哪些知識。

對西方大學學位的「信念」

誠然，香港特區政府也有機制（例如公共政策研究資助計劃）鼓勵學者做多些對香港有影響的研究；各大學近年亦鼓勵學者將自己生產出來的知識用在貢獻社會上。但對於要爭取聘書、終身聘用條件和升遷機會的學者而言，當在頂級期刊出版仍然是被當成最重要的「業績」時，又有多願意投放時間在這些「回報」未必最好的工作呢？

或許同樣重要的問題是，為何與我吃飯聊天的3名年輕人，不約而同都盤算着要去英美世界拿個博士學位呢？他們都不是崇洋之人，更為他日留學之時如何處理與家人、伴侶之間的關係而憂慮。惟大家的共識就是，西方名牌大學學位比起本地大學授予的博士學位，在香港高教界應是有顯著優勢。

不是說在香港讀博士就必然無法在香港的大學出頭，也不是說到外地留學是壞事。但西方大學學位在香港較吃香的「信念」，或許解釋了為何香港八大的博士生，甚至是碩士研究生當中，本地生似乎只是少數。要強調的是，出外拿到個學位，都無法保證之後能順風順水，因為在港找不到適當學術崗位而變成長居外國的異國人才，也是常見的事。

本港大學需承擔培養本地學者功能

香港作為富裕社會，其高等教育所承擔的功能，應該不止貢獻於本地，也要貢獻國內人民以至人類文明；而擁有更好的學者，應該對達成這功能有正面作用。但作為植根於香港的院校，香港的大學也要承擔起培養本地學者的功能。全面開放的公平競爭，難免跟這一點是有張力的。

英超以設定「本地成長」球員名額，來處理「擇優而取」與「培訓人才」的潛在矛盾。於香港學術界而言，應該要以開放民主的討論，使大學從追逐世界排名的方向調整。

怎樣去促使更多有本土關懷的研究成果出現？如何在培訓學者這一方面多花心思？是投放多些資源去增加本地畢業生的競爭力？又或者是鼓勵各學系在招聘時，要給予香港畢業的學生足夠機會去爭取表現？我不是這個遊戲的成功者，我和那3名同桌年輕人的學術領域都是社會科學，所以視角總會有些局限，無法再提供更具體和更具建設性的建言。惟香港高教界總不能只在知識生產上追求卓越，在培訓自己的學術人才上就甘心落後於人。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李峻嶸]