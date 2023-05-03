劉國勳：認識棕地價值與需要 政策成形 互惠雙贏

棕地不是荒地

新界共有約1600公頃棕地，歷史發展令棕地充斥不同作業，例如貯物、放置大型建築材料、製木廠、冰廠、物流作業、回收場等，部分運作模式與周圍環境及發展不協調，甚至出現棕地被違例使用的問題。

棕地並非荒地，筆者兩年前已提及，政府若要收回棕地便需另覓土地安置棕地作業。面對土地荒，政府檢視棕地發展潛力，並選擇棕地為覓地的重要方向之一。筆者過去曾與發展局長親身視察棕地作業，政府亦接納筆者建議，簡化土地開發程序、制定棕地政策，以更好地運用珍貴的土地資源，例如將土地發展成高密度房屋及其他用途，協助處理房屋問題，亦為新的經濟活動、發展產業釋放空間。

城規會上月中通過修改審批棕地的「13F規劃指引」，把新界鄉郊土地分為4類地區，當中提出將16幅、約321公頃土地納入第一或第二類地區，上述兩類通常較大機會獲城規會批准改劃為棕地用途。而獲通過納入第二類地區的土地中，約185公頃已被棕地和其他用途佔用，餘下135公頃可供棕地作業者搬遷業務。

新界收地迫切 須重置棕地作業

過去棕地議題被個別團體妖魔化，導致要發展棕地困難重重、政策散亂。隨着政府和社會近年認清棕地的價值與必要性，今次修訂13F規劃指引，正好整理棕地政策，特別是面對未來新界收地迫切，必須有土地重置棕地作業。

同時，政府亦有方案協助受影響的棕地作業者，除了向合資格的棕地作業者提出金錢補償，亦會興建多層式工廈，有規模地安置棕地作業者。第一批多層式工廈預料2027年建成，讓棕地作業者「上樓」繼續經營，並提供更多空間推動不同產業發展。筆者認為，若首批多層式工廈反應理想，政府可推出更多用地興建多層工廈，按不同棕地作業可承擔租金的能力，協助他們升級轉型。

至於不適合「上樓」經營的棕地作業，如儲存大型機器、建築材料等，今次修改指引正好讓他們另覓空間重置業務，解燃眉之急。

在實際安排上，政府安排跨專業專隊，統籌不同部門處理規劃申請的前期準備工作，協助受影響的棕地作業者及早提交規劃申請，以遷移至新地方，及在申請獲批後盡快取得其他部門相關審批落實重置。由此可見，政府在發展土地上已作周詳考慮，既釋放更多土地，也有不同政策協助受影響者，亦令有價值的棕地可更有系統、有規劃地整理。

稱縱容「先破壞後建設」 實混淆概念

對於有聲音質疑新指引或會縱容「先破壞，後建設」，對土地造成不可逆轉的影響，事實上有關說法是混淆概念。今次修訂既沒有將土地實際用途改變，亦須經城規會嚴謹審批，例如上水丙崗這類較優質農地，即使放入第二類地區，亦須經城規會審視交通、環境等評估，才可獲批3年臨時用途許可；若有人破壞棕地，即使放寬規劃指引，政府都有責任執管甚至檢控。

發展局早前表示，過去3年已先後收回及清理約30公頃棕地，未來3年計劃收回約200公頃棕地。有評論質疑政府的收地進度，其實這正反映當局有必要精簡發展程序，加快釋放土地，因在現行方案下，若發展項目未有詳細設計、未向立法會申請撥款，收地工作無法展開；而立法會現正審議政府提出的精簡發展程序法例，則建議若當局通過有關用地為發展區，只要特首同意便可展開收地流程，壓縮造地時間，讓新發展區能更快開展工程。

政府提出不同開發土地建議，都面對不同挑戰和質疑。不論是新界東北發展、發展棕地還是填海，有團體往往以保育或其他不同理由反對，似乎只是為與政府打對台，沒有提出更可行的建議。

事實上，在新界東北發展時有團體、村民高喊不遷不拆，於收地過程中筆者一直協助，與村民溝通並提出建議讓政府修正方案，最終令事件圓滿解決並得以推進。當年反對的居民，今天亦有向筆者表達謝意。筆者相信，香港若要解決房屋、發展產業樽頸等問題，大家必須正視土地問題並積極開發，協助政府做到發展與保育並存，並令社會享受發展成果。

作者是立法會議員

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[劉國勳]