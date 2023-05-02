蔡秀青：港府財政狀况及對未來的想像

據財經事務及庫務局（財庫局）和簡報資料，政府財政儲備由2018年的11,709億元（即約26.4個月政府開支），跌至2023年的7630億元（約12個月政府開支），跌幅達34%，亦為27年來最低水平。現時庫房財政狀况就算未能帶出警號，亦預示我們需深思港府的中、長期財政策略，以鞏固財政基礎，加強香港自身實力，避免下次的「黑天鵝」出現。

人口老化 增財政負擔

就2022/23年度的主要政策範疇公共開支，依次為衛生1544億元、社會福利1116億元及教育1069億元，分別佔總開支的18.2%、13.2%及12.6%。政府統計處的資料顯示，2039年香港長者人口比例將升至33%，勞動人口參與率下降，安老及醫療開支上升，相關社福和醫療服務的需求亦會增加。

財庫局曾於2007年就稅制改革諮詢公眾並發表報告，但至今未有相關跟進行動。當時報告已指出「政府的收入非常依賴薪俸稅、利得稅及非稅項收入……而這些收入容易受經濟周期影響而出現大幅波動，使我們的公共財政極不穩定」。15年已過，港府有何政策檢視本港人口結構轉變而帶來的財政負擔？有何政策穩固本港財政狀况，以減低受外圍不穩定地緣政治及經濟環境所影響？

宏觀微觀思考並重 避免財赤每况愈下

毋須經濟學家，我們可眼見不少地區小店和地舖因頂不住租金而面臨結業。不少中小企，特別是餐飲業，亦與筆者訴苦稱經濟數據未能全面反映中小微企苦况，稱「執咗笠你都問唔到佢拎經濟數據」。有關實况仍需專家和學者深入了解，但可見疫情過後，受打擊的企業未完全恢復。

從住戶每月收入中位數可見，2019至2022年的最低五等分（quintile）組別及第二個五等分組別的收入，分別下跌10.7%及5.3%。基層市民收入未有改善之際，各項電費、交通費、租金等支出持續上升，加重市民負擔。由此揭示的社經結構情况，可謂令人十分憂慮。

以往社會曾就累進房產稅、住宅物業空置稅、資本增值稅、環保稅等有不同討論；然而，近年少了相關討論和關注。即使部分人反對以上政策，公共討論亦有助提升社會對稅制改革的認知和了解其必要性。IMF於2022年已提議香港「為應對長期財政需要、建立緩衝及令制度更公平，中期而言有必要全面改革稅制。為應對人口急速老化，預期開支壓力上升，若要繼續維持財政可持續性，政府應考慮全面改革稅制」。現在，可否有更多有關增加香港國際競爭力的討論？

若然交椅洲人工島、北部都會區、「三鐵三路」等大型工程同時上馬，相關項目的投資及其對庫房的壓力，可謂不容忽視，亦令人擔憂。當然，反對填海興建人工島為其中一個方案，不過「如何共同承擔政府長遠財政支出」這個問題，實有待我們思考。

2007年稅制改革報告指出「市民大都同意我們狹窄的稅基存有缺點，他們亦認同有擴闊稅基的需要。此外，他們普遍同意一個穩定的收入基礎能使我們的公共財政更為穩健，以應付上述較長遠的挑戰」。既然部分市民表達了對財政狀况的隱憂，港府是時候拿出擔當和魄力，跟進市民對香港經濟發展的想像，擴闊稅基、開展本地的多元產業及作出具前瞻性的投資。

量入為出原則 立會議員須把關

早前立法會議員外訪考察，了解內地城市的創科、環保、青年及文化產業發展。反觀香港，現時仍有不少核心問題需有更廣泛討論和商議解決方案，以確保本港發展真的走進「由治及興」局面。例如港史上耗資最大的人工島工程、挽留人才、人口政策、重振經濟策略、各大小民生問題、城市規劃等狀况，等待着議員們建言，為廣大香港市民着急。

立法會未來仍有大小撥款審批，望各議員能為《基本法》第107條守龍門（香港特區「財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」），確確實實地為市民監察政府財政狀况。

作者是倫敦大學學院公共政策理碩士

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[蔡秀青]