趙會榮：中國協調解決烏克蘭危機 特使外交值得期待

自烏克蘭危機全面升級以來，習近平主席就協調解決烏克蘭危機，先後提出「四個應該」、「四個共同」和3個要點；中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，核心思想都是勸和促談。

抓住契機 為和談積累有利條件

自去年4月烏克蘭戰場局勢轉入拉鋸戰和陣地戰以來，衝突雙方傷亡慘重。衝突導致烏克蘭近五分之一領土處於分離狀態，人口流出1000多萬，經濟下滑29.1%，大量基礎設施遭毁壞。俄羅斯也因西方制裁令經濟收縮2.1%，未來發展的不確定性增大。歐洲安全狀况嚴重惡化，軍備競賽顯著加劇。世界經濟增長放緩，部分國家遭遇糧食、能源危機等問題。在這種情况下，世界上愈來愈多聲音呼籲止戰和談。

與此同時，西方國家的一些政客迷戀霸權政治和地緣政治競爭，執意利用烏克蘭危機劃分陣營和削弱競爭對手，毫不顧忌衝突造成的人道主義災難，拱火澆油，趁機牟利。因此，政治解決烏克蘭危機迫在眉睫。

事實上自衝突爆發以來，俄烏雙方曾展開多輪談判；在談判中止後，雙方都不止一次提出過和談問題。俄烏兩國都是中國的戰略伙伴，中方與俄烏雙方始終保持密切溝通和接觸，了解它們的看法和訴求。

不久前，習近平主席還國事訪問俄羅斯，並與普京總統舉行會談。中烏兩國外長亦多次通電話，今年2月慕尼黑安全會議期間還舉行了會談，為兩國元首通電話作鋪墊和準備。

回應國際社會和平呼聲

此外，今年以來，多國政要相繼訪華，就烏克蘭危機與中方交換看法，支持中國在協調解決烏克蘭危機的過程中發揮積極作用。例如法國總統馬克龍訪華期間表示，讚賞中方為政治解決烏克蘭危機發揮的重要作用，希望同中方加強溝通，為和平作出共同努力。因此，中方此次宣布委派特使斡旋烏克蘭危機，是對國際社會關於盡早結束衝突、實現和平訴求的及時回應，有利於擴大理性的和平呼聲，推動和談盡早實現。

特使外交是中國外交的特色和亮點之一，也是中國介入並參與解決國際熱點問題的重要方式之一。近年來，中國特使外交非常活躍，形成了一整套工作機制，在協調解決中東和非洲等地區熱點問題上發揮了重要作用，廣受讚譽。

此次，中方宣布將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，目的是運用過去特使外交的經驗，加強與各方溝通協調，為推動政治解決烏克蘭危機作出貢獻。中國政府歐亞事務特別代表李輝先生是資深外交官，曾長期擔任駐俄大使，也擔任過駐前蘇聯的外交官、駐哈薩克大使、外交部歐亞司副司長和中國政府特使，熟諳歐亞事務。

未來，李輝先生將率領中國代表團繼續發揚中國特使外交的優良傳統，充分運用其職業經驗、技能和知識，展開穿梭外交，與各方加強接觸和深入交流，傾聽和了解各方看法，闡釋中方立場，勸談促和，為促進局勢緩和發揮建設性的作用。

如何止戰促和 考驗不小

不過也要看到，俄烏衝突的背後不僅是衝突當事方的分歧和矛盾，而且是俄美之間圍繞地區主導權與世界霸權，乃至未來國際秩序安排的地緣政治博弈。習近平主席指出「複雜問題沒有簡單解決辦法」，如何通過斡旋，縮小衝突雙方之間的分歧，止戰促和，避免衝突外溢和升級，對中國特使外交是不小的考驗。

然而志不求易者成，事不避難者進。不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。只有不斷倡導及踐行和平外交，危機才有可能結束，和平才有可能到來。

而除了倡導和談並派遣特使斡旋外，中方還表示願意繼續向烏克蘭提供力所能及的幫助。中國關於協調解決烏克蘭危機的努力，是對國際輿論中栽贓抹黑中國雜音的有力回擊，展現了在百年大變局下，中國作為負責任大國不畏險阻，促進世界和平與發展的定力、勇氣、道義與擔當。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所烏克蘭室主任研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙會榮]