鄧家彪：地區行政改革 護國安促善治

筆者強調愛國者治港既是原則亦是鐵律，更是保障一國兩制行穩致遠的關鍵法寶。2019年區議會選舉，「港獨」分子全面入侵區議會，在社區刻意製造對立，漠視區內民生需求，先濫用職權於辦事處標明「藍絲與狗不得內進」，拒絕服務愛國愛港人士；後挪用區會公帑資助港獨組織；更甚者企圖干預立法會及行政長官選舉，妄想從事分裂國家、危害國安的活動。

所幸，中央政府出手訂立《港區國安法》和完善選制，及要求區議員宣誓效忠，將港獨分子悉數「DQ」（取消資格），及時堵上國家安全缺口。

疫情暴露地區行政弊病 值得反思

此外，第五波新冠疫情亦暴露了一些地區行政、基層治理弊病，值得社會各界深刻反思。其時區議會因出現大量空缺，導致政府難以透過區議會整合社區力量；屋邨法團又未能協助政府掌握住戶資訊，令當局難以協調防控；有非政府機構獲公帑資助，卻選擇閉門辦公，未對社區提供應有支援；教育機構於停課期間，則沒有妥善運用其場地協助抗疫工作。

不難發現，上述持份者都與基層治理息息相關，大部分持份者更是由公帑資助，並代行政府角色向市民提供服務。然而他們作為第三方機構，並不能完全發揮基層治理職能，且服務的受惠人士難以直接將所獲服務聯想到政府，這便導致政府在地區投放了大量資源，市民卻未能直接感受來自政府的關愛，令其治理難以有效伸延至社區之中。

梳理完善基層治理的重大契機

筆者認為是次地區行政改革是一個重大契機，特別是將區議會及正在組建的關愛隊，梳理其職能，進一步完善基層治理與地區諮詢職能。

具體而言，關愛隊能夠加強地區動員能力，強化政府在基層治理的角色，透過直接參與社區服務提升政府形象，並協助當局傳遞信息，引導社會價值觀，讓關愛隊與政府形成「一榮俱榮」格局。

而區議會，筆者則支持應按照《基本法》賦予的定位，以反映社區民情作為其最主要功能，並以引領民心、凝聚社區作為重點工作。透過完善區議會選制，杜絕區議會政治化，讓其回歸至原有功能，令國家安全缺口不再，從根源上撥亂反正。

最後，引述港澳辦主任夏寶龍在全民國家安全教育日的發言：「香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序。」

筆者認為，區議會應當是政府實現良政善治的重要組成部分，兩者不應存在對立關係。區議會需充當政府的好助手、眼睛和耳朵，能夠助施政、觀民情、聽民意，以協助政府與社區形成良性互動。筆者深信是次地區行政改革，將是推動香港社會全面邁向「全過程人民民主」的重要里程碑。

作者是立法會議員

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[鄧家彪]