李浚賢：巴西「疑美」外交的背後盤算

1964年，美國扶持巴西右翼勢力發動軍事政變，並實施威權統治，其間草根工運出身的盧拉亦曾因觸犯惡法而遭拘禁。隨後巴西以不流血方式回歸民主制度，逐步攀升為左派盟主的盧拉卻屢戰屢敗，到2002年底第四度競逐總統才當選。當選後盧拉推行溫和改革政策，未步委內瑞拉「查韋斯路線」後塵，令巴西成功避免華爾街撤資潮之餘，更乘着國際大宗商品價格進入飈升周期、對中國出口額倍增等順風車，一度躍升為世界第七大經濟體。盧拉亦在掌聲中完成其兩屆（8年）總統任期。

不過，其政治門生、繼任的女總統羅塞夫則沒有這麼幸運，任內適逢商品價格大幅回落及政壇大面積涉貪醜聞，令她在2016年被原盟友彈劾下台。同年特朗普當選美國總統，巴西主流民意漸受保護主義、孤立主義思潮牽動之餘，也開始對滿口政治正確卻貪腐不斷的主流政界感厭倦。再加上盧拉亦因涉貪被重判入獄（2019年才獲釋，2021年被判無罪），左派一時間群龍無首，全國政權遂輾轉落入極右新星博索納羅手中。

但隨着拜登上台、西方主流政治風向驟變，「熱帶特朗普」博索納羅領導下的巴西也面臨空前孤立的外交處境。事實上，博索納羅後半段任期的外交形象已轉趨務實，可惜其對外政策終究難以擺脫孤立主義的陰影，甚至繼續對俄國總統普京等「捍衛基督教保守價值」的陽剛專斷型領袖產生共情。

盧拉促進國家利益的策略

俄烏戰爭爆發後，博索納羅批評西方對俄制裁。值得一提的是，同樣抨擊西方在俄烏戰爭中「拱火」的中國，倒也沒有因此增加對博索納羅的偏好；畢竟左派出身，且昔日執政時已積極推動對華經貿關係的盧拉，才真正符合北京對巴西新總統的期待。

今年1月盧拉重新擔任巴西總統，「反特朗普主義」成為維繫盧拉和拜登的紐帶，兩國政府進入短暫蜜月期。「巴西版國會山莊事件」平息後，盧拉隨即於2月訪問華府。除了感謝拜登於關鍵時刻「守衛民主」，盧拉亦試圖透過有限範圍內的「價值觀外交」，譬如強調雙方在氣候、反種族歧視等課題上的共識，來拉近跟拜登政府乃至西方陣營的心理距離。

只是青年盧拉曾親歷巴西民選政府被美國參與推翻所造成的不公，其第三世界左翼意識形態根深柢固。對盧拉而言，在穩住對美歐關係的同時，深化與全球南方（Global South）、金磚國家等非西方勢力的合作，並讓後者制衡前者，才是促進巴西國家利益最大化的外交策略。

中國成金磚國家「破風手」

近年「新冷戰」國際格局正在成形，中俄本應同樣是抗衡西方的「超級砝碼」，但去年普京悍然發動對烏戰爭卻連番失算，外交及經濟形勢一片狼籍。作為美國眼中「唯一有意向重塑國際秩序的競爭者」（美國2022年《國家安全戰略》）兼巴西最大外貿伙伴，中國自此成為「金磚單車隊」內唯一具備全方位實力的「破風手」，以及令盧拉戰略構想得以運轉的最大希望。

為收「制衡外交」之效，盧拉早在訪美前後便已宣布3月底訪中，後來卻因其出發前患肺炎而被迫推遲。中巴政商界倍感失落之際，迅速康復的盧拉就堅持立即重新安排中國之行，最終把訪華日期定在4月而非5月——應日本政府邀請，盧拉將於5月19至21日飛抵廣島出席G7（七國集團）峰會擴大會議。

外界本來預期大病初癒的盧拉或會顧及地理因素，把上海和北京行程置於廣島前後，但他卻寧願在短短6周內兩度往返南美和遠東，都不肯容忍G7的鋒芒覆蓋國際媒體對巴中互動的關注度，足見其對中國「制衡美國」的戰略價值寄予厚望。

作為「新冷戰」另一主角，美國毫不掩飾對盧拉行程的密切注視，3月底盧拉訪華未遂前夕，美國參議院外交委員會罕有邀請拜登政府官員專場討論「美巴關係之未來」，會上兩黨多名議員均就巴西靠攏中國的政經形勢表達憂慮。

相關憂慮亦隨事態發展而愈演愈烈：盧拉雖優先訪美，訪美規模卻與近300名政商界高層訪華的「豪華陣容」形成巨大落差；其間盧拉應邀參觀華為研究所，而華為是今年美國政府的加碼制裁對象，彭博新聞社直言盧拉此舉「可能觸怒美國」；在北京會見中方官員並談及全球治理議題時，盧拉指出巴中除商業利益外，於構建多極的新國際秩序方面亦有共同政治利益。

以俄烏戰爭自抬國際身價

中國為巴西擔任「破風手」的同時，國力驟減的俄國則淪為巴西藉「勸和」自抬國際政治身價的踏腳石。俄烏戰爭一周年前夕，盧拉支持聯合國大會譴責俄羅斯的決議（巴西成為唯一投下贊成票的金磚國家），隨後還公開婉拒普京發出的訪俄邀請。盧拉試圖抓緊俄烏戰爭下「俄羅斯一票否決聯合國安理會所有反戰決議」的實例，突顯大國否決權的荒謬，並增強其主張推動「多邊國際新秩序」的說服力。

然而或許是出於同樣的現實地緣政治考量，也或許是馬蹄鐵理論（horseshoe theory）奏效，盧拉的俄烏戰爭觀點實在與其政敵博索納羅甚為相似，例如他亦抨擊北約軍援烏克蘭、聲稱「俄烏總統對戰爭負有同等責任」等。不同之處在於，盧拉全無極右孤立主義的包袱，可心安理得按照「第三世界大團結」的價值取向，在國際舞台上大搞合縱連橫：他拋出「和平G20」方案，即呼籲國際社會參照2008年金融海嘯後召開G20峰會、化解經濟危機的模式，成立一個由巴西等「非鼓勵戰爭國家」組成的「和平俱樂部」協助調停，並公開提出「俄羅斯撤出烏東、烏克蘭放棄克里米亞」的可能。

而隨着馬克龍就台灣議題表露軟化立場，盧拉更決定趁西方陣營內部出現裂縫的時機，於訪華期間高調發表「去美元化」言論：他支持其門生羅塞夫到上海出任金磚國家新開發銀行行長，並在後者的就職典禮發表措辭強硬的演講，質疑美國主導的國際貨幣基金組織貸款條件嚴苛、扼殺弱國經濟，呼籲金磚國家採用本幣結算、直接以所在地貨幣為項目融資等。

藉「和平G20」方案 推動非西方國家串聯

事實上，金磚成員以至不少石油富國均對西方陣營動用美元、SWIFT（環球銀行金融電信協會）等「金融武器」單邊對俄制裁深感不安。從美國視角出發，盧拉「勸和」與「多邊主義」這兩大主張背後隱含「反北約」和「反美元」議程，且試圖以組建「和平G20」為名目，鼓動上述非西方國家在新平台上加速相互串聯和綁定；再考慮到中國「自知在俄烏議題上的中立性不足」（畢竟中俄公開稱建立「無上限」關係），美國甚至有理由懷疑，巴中是否已就「和平G20」的操作方向談妥角色分工，即方案由表面上較不親俄的巴西在幕前積極推銷，而中國則在幕後出謀劃策。

對美國來說，接下來的G7擴大會議將會是重要風向標：盧拉作為本屆唯一獲邀的拉美國家代表，若其屆時發言尚有顧及東道主日本，乃至西方陣營的體面，他最近的疑美言論則大可被模糊理解為其「左右逢源」外交策略的其中一環；反之則可以預見，美巴關係將步入難以逆轉的低潮期。

而假如明年底美國總統大選是由共和黨，甚或（與盧拉積怨不淺的）特朗普路線勝出，雙邊關係只會變得更錯綜複雜：到底是巴西會在盧拉帶領下全面倒向中國，抑或盧拉政府將在美國某種極限施壓下被迫讓步，甚或倒台？但無論如何，屆時的俄烏戰爭狀况、中美博弈等域外形勢，都勢必為美巴外交帶來微妙而深遠的影響。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[李浚賢]