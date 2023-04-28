惠思佳、喬曦、秦麗莎、貝斯圖：限制外傭跳工 侵犯人權自由

試想政府立場前後矛盾的地方：一方面，它稱外傭的入境簽證為「工作簽證」（employment visa），並稱他們為「外籍家庭傭工」；另一方面，英文卻稱之為「foreign domestic helper」而不是「worker」，暗示他們／她們並不是從事僱員工作，以及其權利低於香港其他僱員。

限制基本市場自由

香港政府向來以自由市場能夠確保最大的利益為前提，鼓勵各行各業自由就業。相比之下，這次修訂建議卻限制基本的市場自由—— 一個能夠轉向更好工作機會的自由。

「跳工」（job-hopping）是一個貶義詞，但一般香港僱員都能輕鬆做到，想跳工就跳工。若阻止他們這樣做，將會限制他們的勞動力，並侵犯聯合國所認可的體面工作的人權。倘有人建議限制香港市民的這個自由，將不會得到認同。那為何此限制應用在外傭身上，就可被視為合理？

在香港，剝削家庭傭工的案件很少被公正處理。這些傭工的處境非常不利，以至他們要麼咬緊牙關完成合約，否則便辭職回家。他們或許偶爾會逗留在香港的庇護中心，在沒有工資的情况下試圖抗爭。然而，此次修訂建議要求工人提出被剝削的證據，則有可能令僱主更小心隱藏相關證據，進一步掩蓋施虐行為。如此，工人的境况只會更糟，而只有施虐的僱主才能受惠。

所有僱員都有權被尊重體面對待

外傭是經濟移民（economic migrants），他們的夢想和目標是脫貧，並在社會經濟階梯上更上一層樓。為此，他們付出了巨大的個人犧牲——長期與家人分離、委託其孩子予他人照顧，同時照顧別人的親人、住在別人的家，並遵守別人的規矩。

我們的研究顯示，對這些工人來說，工作比工資更重要，他們很少是因為薪金太低而對工作表示不滿；相反，離職原因往往是與僱主的關係緊張、工作時間過長、食物供應不足或缺乏私人空間。他們的理想僱主，是能夠對待他們如同家庭成員一樣的僱主。

所有僱員都有權被尊重和體面地對待。為了讓自由市場能確保這一點，僱員必須能夠離開他們不喜歡的，並從事他們喜歡的工作。

選擇地限制特定群體 具歧視性

任何提議選擇性地限制某特定群體的這個自由，都是帶有歧視性的。「跳工」不是問題，這是自由社會中的一項基本權利，而外傭與其他人一樣，應該享有這項權利。我們敦促政府撤回該提案。

讓我們結束這場辯論，轉而專注於如何讓香港成為每名員工——不論是本地人或移民——工作與居住的美好地方。

（文章由香港科技大學(清水灣)經濟學系研究員張述慧翻譯）

（編者按：文章標題為編輯所擬）

作者惠思佳（Sujata Visaria）是香港科技大學（清水灣）經濟學系副教授、經濟政策研究中心主任；喬曦（Lucy Porter Jordan）是香港大學社會工作及社會行政學系副教授；秦麗莎是香港科技大學（廣州）社會樞紐博士生；貝斯圖（Stuart Gietel-Basten）是香港科技大學（清水灣）社會科學及公共政策學部教授、哈利法科技研究大學（阿布扎比）教授

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[惠思佳、喬曦、秦麗莎、貝斯圖]