陳帆川：AI真正破壞力 不在取代人類

科技公司微軟、GitHub和OpenAI被指控在不標明出處的情况下，擅自使用大量公開資料訓練人工智能系統，疑違反版權法，正面對集體訴訟。人工智能繪圖公司Midjourney和Stability AI亦被指控，在網絡盜圖以訓練其系統，侵犯了數百萬名藝術家的版權。

ChatGPT之所以能極速寫出頭頭是道的文章，Midjourney之所以能畫出美輪美奐的插圖，靠的是機器學習，透過閱讀海量的文章和圖片來建立人工智能模型。但不要忘記，那些海量的文章和圖片都是由人類創作。在人工智能改變世界並準備賺個盆滿缽滿之際，誰去補償那些對其「智能」作出貢獻的創作人？

對創作者的「剝削」 帶到新高度

科技對內容創作者從來是一把雙刃劍。Google和facebook在過去10多年令創作和發布內容更加容易，同時也分薄了創作人的收入。例如Google會擷取網頁文章的段落放在搜尋結果，讓人毋須到網站瀏覽亦能獲知答案；facebook則分文不給內容創作者，卻在他們的內容周圍賣廣告賺錢。

生成式人工智能或會將這種「剝削」帶到一個新高度。Google和facebook要利用內容賺錢，首先得由創作人主動讓Google索引網站、主動將內容上載到facebook，屬你情我願。惟人工智能「爬文」和「爬圖」，則似乎絕大部分時間沒有徵得創作人同意，公眾甚至連它們爬了什麼內容都不得而知。

搜尋器和社交網站有機會讓創作人一夜成名；人工智能則是集各家之大成後，將生成的內容當成自己原創，然後「教識徒弟無師傅」，以「原創」內容輾壓整個人類創作行業。

不過在鞭撻人工智能之前，箇中的道德問題其實錯綜複雜。例如筆者落筆前也爬了大量公開文章，更莫說日積月累的閱讀，那麼筆者算不算「偷竊」其他內容去賺稿費？為何人工智能學習人類之後再取代部分人的工作，會引起恐慌，但人類去努力學習然後再取代部分人的工作，則被視為力爭上游？

人工智能衍生的道德問題，對人類文明影響深遠。然而，科技道德部門所得到的經費和重視，以及大國政府的反應，往往追不上實際需要。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]