方可成：基層新聞荒漠上 學生記者建設一片綠洲

哈佛學生走出校園，進入大學所在地的基層社區去「多管閒事」，這在美國並不是個例。近年來，美國的地方報紙接二連三因為經濟原因關門。在這樣的背景下，愈來愈多美國大學媒體乃至中學媒體積極參與報道本地社區新聞，填補了一片重要的空白。

全球蔓延的基層「新聞沙漠」

要理解這些學生所做事情的意義，就要先了解正在全球蔓延的「新聞沙漠」（news desert）現象。

「新聞沙漠」指的是那些缺乏本地優質新聞媒體的社區。就像沙漠因缺水而生態惡劣、不適宜人類生存一樣，這些社區由於缺乏優質媒體，也會出現一系列糟糕後果。一方面，地方政府和企業得不到有力監督，可能會發生更多貪腐醜聞；另一方面，民眾對本地事務知之甚少，虛假信息傳播更為猖獗，亦會嚴重影響他們的公民參與，敗壞地方政治與社會生態。

近年來，因為廣告大量流向互聯網平台，媒體收入急劇下降，關門的報紙愈來愈多。根據美國西北大學（Northwestern University）去年發布的研究報告，美國從2005年開始已經有差不多2500份報紙停業——平均下來，每周就有兩份報紙消失。而這些報紙，絕大多數都是服務於某一個小城鎮的地方媒體。

如今，有7000萬美國人生活在沒有任何地方報紙或陷入失去地方媒體危機的郡縣，那些地方是最荒蕪的新聞沙漠。而在更多的地方，即便仍有一兩家地方媒體，它們亦已經因為經濟壓力而解僱了大量記者，新聞質量和數量都大大下降。

儘管《紐約時報》等大媒體近幾年的經營狀况不錯，但遠水解不了近渴，全國性的大媒體的探照燈無法顧及每一個具體基層社區。因此，要解決基層社區的新聞沙漠問題，就需要其他新生力量。

傳統媒體敗退 學生記者頂上

哈佛大學所在的劍橋地區，本屬富裕地方，居民的受教育程度也很高，但就連這樣的地方都在一步步淪為新聞沙漠。有近180年歷史的《劍橋紀事報》（Cambridge Chronicle）在2021年失去了最後一名記者，現在已經變成了一家聚合各類內容的「內容農場」，不對本地事務做原創報道。這裏目前最主要的地方媒體，是一家叫「Cambridge Day」的非營利網站，但它的體量很小，生存也很艱難，不久前才啟動了一個籌款活動，希望從公眾那裏募集到7.5萬美元（約58.8萬港元）的捐贈。

對比之下，作為哈佛大學學生媒體的《深紅》於2020年的收入就高達75.6萬美元（約593萬港元），其中80%來自捐贈。可以說，美國頂尖大學的學生擁有遠超一般地方媒體的資源。他們進入社區，專門建立一支做地方新聞的採編團隊，在新聞沙漠上建立起一片綠洲，也的確有着自己的優勢。

不過，也並不是只有名校的學生媒體才能做這些。實際上，傳統媒體敗退、學生記者頂上，已成為席捲全美的趨勢。有統計顯示，在全美各地報道州議會的記者當中，有大約10%都是學生。在擁有特別強大的新聞學院的州份，比如密蘇里州，這個比例甚至超過一半。

除了直接在學生媒體上設置地方新聞版面之外，一些新聞學院還與地方媒體建立直接的合作關係。有些老師將自己的新聞採編課堂與地方媒體的新聞板塊對接，直接讓教室變成編輯部。

這些學生報道對地方政客和商人施以有效監督，也產生了直接的影響力。比如今年初，蒙大拿州的一名學生記者做了報道，質疑州政府一個關於心理健康和疾病預防的基金，在具體支出分配上存在問題。該報道在州內被廣泛轉載；一周後，州長宣布從這個基金拿出210萬美元用於普及心理健康檢查。

有研究發現，學生記者做報道的時候，有他們的獨特視角，尤其是更關注少數邊緣群體，更希望尋找社會問題的解法。這也許跟年輕人的理想主義有關，也許與學生記者還較少面對經濟方面的壓力有關，因此他們更願意去選擇那些很難帶來商業回報，但具備重要社會意義的選題。

學生媒體面臨的挑戰

當然，學生媒體關注地方事務的時候，也面臨獨特的挑戰——最大問題在於穩定性和持續性。大學有自己的周期節律，按照學期運行，有寒假和暑假。不少學生媒體在假期便停止運作，或者大幅縮減報道內容，這就會令冬天和夏天的地方新聞更少被報道。另外，一屆屆學生的來去，亦會令新聞內容的質量不可避免地存在起伏。而老師們在本已沉重的教學、科研和行政壓力之外，如果還要做學生媒體的指導者，負擔就更重了。

此外，大學生有自己的人口屬性、社會階層和視野範圍，他們不一定能夠關注到與自己非常不同的人群（比如老人、低教育程度的人）所關心的話題。「象牙塔」裏的學生能否真正與地方社區建立貼地的聯繫，也是一個非常有挑戰性的問題。

有時候，一些學校的管理者亦會對學生媒體施以干預和限制，這在中學媒體當中體現得尤為明顯。儘管美國憲法第一修正案保障了媒體的言論自由，但1988年最高法院的一個判例，允許中學管理者審查學校支持的學生媒體的出版內容。

對此，一些州份通過州內立法形式，確立了學生媒體也享有與普通媒體一樣的言論自由保護。但是，也有多達34個州沒有這樣的法律。因此不少地方的學生記者正在聯合起來，要求各州議會制訂和通過法律，保護學生記者的新聞自由。

儘管困難重重，但在「沙漠化」愈來愈嚴重的全球新聞業，學生媒體和學生記者至少帶來了一些生機勃勃的綠洲。他們當然無法徹底挽救衰敗的地方媒體，惟至少讓一些發生在基層的重要事件不至於全無報道和監督。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院助理教授

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