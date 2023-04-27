麥潤培：民選議席之必要

在《港區國安法》實施後，仍「留下來」的區議員及一眾地區領袖，依然緊守崗位，透過不同社區服務及支援，為社區默默耕耘。除了一如既往服務自己選區的選民外，議員們也同時在能力許可的範圍內協助其他市民大眾，尤其是議席懸空的選區。當自己所屬選區沒有區議員時，附近的區議員就發揮作用，同時在這些位置提供一定支援。以沙田區議會為例，留下來的9名區議員，要服務整個沙田逾69萬人口，此乃「非常任務」，不論是工作量、工作壓力以至服務範圍等，皆殊不簡單。

縱然工作量倍增甚至幾何級數增長，但他們仍堅守信念，保持着「服務市民」的一團火。既然一直努力服務市民，即同時代表市民是可以直接監察這些直選議員的社區工作及其表現，並在各屆換屆選舉中，透過選票及民意直接反映出來。

民選成分不足 或致惡性循環

在這段艱難歲月下，他們仍憑着一團火，走上社區第一線服務市民；可是，透過委任制度出身的議政者，由於尚未經歷直選洗禮及得到民意基礎，不論在知名度還是支持度，都較直選出身的議政者稍遜一籌。用另一角度而言，委任議員在缺乏市民直接監督下，社區工作熱誠亦未免不及直選下誕生的議政者。

至於過往坊間傳出「新一屆區議會」的各種產生方式，較明顯的說法包括有直選、間選和委任各佔三分之一，及委任議席工作擬下放至各區民政專員處理云云。當然，以上各種傳聞，只是傳聞，至今仍未有任何方案落實。可是，2021年12月立法會選舉直選部分之投票率僅30.2%，見歷屆投票率之新低。若按過往多年區議會投票率低於立法會（局）投票率之情况推算，今年區議會選舉之投票率，誠難以預測也。

於「完善選舉制度」下，當局本來期望在新制度下可以令社會「五光十色」，反映不同角度的意見。可是，民選成分不足，可能影響公眾投票及社區參與意欲，導致選民大失所望，影響投票率之餘，亦造成更為難尋難覓願意服務社區的領袖，導致惡性循環。這也不是整個社會喜聞樂見之事。

民選議員比例不應少過一半

香港特區在「一國兩制」下，仍透過18區區議會繼續作為政府與市民大眾之間的橋樑角色。這正是香港的獨有特色及特殊安排，也透過這些集合了40多年、匯聚市民大眾的集體智慧及社區經驗的區議會，成為香港社會持續運作之重要元素之一。

由是觀之，社會對區議會民選議席的需求仍然甚殷。民選議員作為官民之間的溝通橋樑，大至反映地區民生議題，小至協助填寫表格、舉辦社區活動等，民選區議員過往多年來的努力，是有目共睹。要有效推動地區行政及公眾參與，新一屆區議會下，民選議員數量不應少於全體議席之一半；在足夠民意基礎下，方能有效反映市民聲音。市民民意乃地區行政之磬石；民意得到有效反映，方可推動整個社會持續「向着標竿直跑」。

作者是沙田區議會主席、註冊社工

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[麥潤培]