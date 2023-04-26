田方澤：中學通識教育的短暫實驗

1999年，教育統籌委員會發布《21世紀教育藍圖》，提出教育改革，特別提到「我們需要有廣泛、創新和全球觀點的畢業生去維持我們在新世紀的競爭能力」。於2005年，正式公布中學課程改革，推行「334」學制（3年初中、3年高中及4年大學），並將原來高級補充程度的通識教育科，變成新設中學文憑試的必修科。

回應21世紀的挑戰

新高中強調裝備學生以面對21世紀的挑戰，在學術知識之外，要「學會學習」，掌握終身學習的能力，發展「批判性思考」。因此通識作為新高中的核心科目，強調「能力為本」的探究式學習。根據課程文件，「通識教育科讓學生探討的課題，涉及不同處境下的人類境况，藉此幫助學生理解現今世界的狀况及其多元化特質……成為有識見、負責任的公民，認同國民身分，並具備世界視野」，而且「尊重多元文化和觀點，並成為能夠批判、反思和獨立思考的人」。

因此，通識科課程強調探索社會議題，以及探究式學習，希望培養學生從不同角度探討問題，而不是囿於既定答案。其3個學習範圍、六大單元，帶領學生反思自身在社會的角色，也探索本地、國家以至全球議題，鼓勵學生思考和參與社會討論，務求將來成為帶領社會進步的公民。

新課程推行早期，局方強調不會仿效傳統科目審批教科書，反而鼓勵教師設計校本課程，並編撰適合學生需要的教材。業界百花齊放，建立了不少專業社群，互相交流心得。公眾不理解新科目，教師也顛簸探索，對於新的教育發展，有困難，也有使命感和新趣味。

當然，歷年對於課程的深度和廣度、是否應該精簡課程、考評的方式、追求探究卻異化成「填鴨」操練等，在業界甚至社會上常有議論。然而對於一個新科目，議論不失為精進改善的探索。

可惜，在近10年躁進的社會政治氣氛當中，探討社會時事的通識科備受公眾關注，屢屢成為親建制人物的抨擊對象，逐漸被冠上「煽動學生」的批評。最終在2019年反修例運動後被「改革」。

不合理的「殺科」程序

約自2014年起，教育局將通識科強調「批判性思考」，改稱為「明辨性思考」，以免坊間誤解為「只作負面批評」。於2019年9月，由過往不審查教科書，改為由局方推出「自願專業諮詢服務」，請出版商「自願」提交教科書向局方「諮詢」，不少被視為敏感的議題遭修改，或更側重官方觀點。

到2020年9月，政府委任的學校課程檢討專責小組發布新高中檢討報告，同意保留4個核心科目；就通識科而言，大體不變，只建議檢討是否取消獨立專題探究。然而在2020年11月，時任行政長官林鄭月娥在電視節目指通識科「第一天起已經出現了問題」。2021年2月，教育局宣布「改革」通識科，要回到「初心」，重新命名為「公民與社會發展科」，大幅刪剪及改革，考試評級改為只有「達標」與「未達標」；課程側重香港和中國議題，流於背誦和單向灌輸。

一個時代的落幕

當時的香港教育專業人員協會曾向通識老師發問卷，逾九成受訪者不同意「改動是專業領航」，並認為「改動是政治凌駕教育的打壓」；教協指控教育局「謀殺」，局方高調反駁，認為批評是「虛假資訊」和「抹黑」，改革屬「明確的專業決定」。現實上，只有親建制人士指新課程有趣，身處教育前線的通識科老師卻大多鬱鬱寡歡，不少求去。對於不少學生，則成為沉悶又毫不重要的背誦科目。一個時代正式落幕。

通識科的趣味和價值在於引領學生反思，卻也敗於引領學生反思。針對「政治化」和考評的一些討論，請讓區區於稍後的文章再探討。

（通識回望系列 三之一）

作者是前教育工作者，曾任職11年通識教育科教師

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[田方澤]