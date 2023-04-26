周浩鼎：區議會不能淪為政治機器

本屬諮詢架構 2019年「翻天」

細說從頭，區議會的角色本來就是一個地區諮詢架構，服務民生，決不應淪為政治鬥爭平台。惟過去多年，反中亂港派卻視區議會為「兵家必爭」之地。因區議會作為地區諮詢組織，並隨着其掌握的政府資源愈來愈多，包括可資助各式各樣社區活動、工作項目等，因此區議會可以為反中亂港派吶喊助威，形成社區上一股反中亂港勢力。

上述情况到了2019年黑暴，終於山洪暴發。黑暴分子對愛國愛港陣營的區議會選舉候選人連番恐嚇，包括縱火、破壞辦事處等；本人當時在東涌的區議員辦事處，也遭到3次嚴重破壞，情景猶如昨天般歷歷在目。2019年連一般市民都受到威脅，誰敢站在愛國愛港陣營一邊，可能隨時隨地遭「私了」。區議會選舉當天，更出現大批反中亂港者，在票站外做出所謂「不斷排隊」的行為，企圖用盡一切手段阻礙其他支持愛國愛港陣營的市民投票。

結果在一系列扭曲、威脅及選舉不公的情况下，2019年區議會「翻天」，反中亂港派進佔全港各區議會。

接下來，社區的噩夢便開始了。反中亂港派的區議員大量借出其辦事處予攬炒派立法會議員，推行他們意圖顛覆國家政權的違法初選，並雄心壯志地籌劃所謂「35＋計劃」，意圖奪取特區管治權。

及後，還有不少反中亂港派的區議員充分利用區議會政治平台，包括做一系列仇警的「政治騷」、開會唱「港獨」歌等惡行，甚至還有一些大搞「藍絲與狗不得內進」等鬧劇，服務市民就免談了。他們只是借用區議會平台以達到其政治目的。

當他們佔據區議會議席後，只用來做反中亂港的工作，不務正業；更重要是他們掌握了區議會資源，隨時用來資助其勢力團體去從事各種各樣反中亂港活動。反而愛國愛港的活動，例如慶祝國慶、回歸等，統統被他們「殺掉」。

一個原本作為地區諮詢架構的組織，落在「壞人」手上，是可以被扭曲至此，甚至爆發巨大破壞力。若今天的香港仍未完善其選舉制度，社會混亂情况更是不敢想像。

後來，為準確落實《基本法》第104條、全國人大常委會對該條文的解釋，及《港區國安法》的規定，特區政府推出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，經立法會審議後獲三讀通過生效。這是一個及時的規範舉措，透過宣誓這個「照妖鏡」，終於讓200多名反中亂港的區議員離開其崗位，社會正本清源。

讓區議會落實愛國者治港原則

筆者當時作為有關條例草案委員會的成員，就在立法會審議該條例時，特別集中向當局提出，判斷宣誓是否符合法定要求，並非只單看其當天宣誓的形式舉措是否符合條文要求，而應當把他／她過去的行為一併考慮；倘當局未能信納其是真誠宣誓，就應當果斷拒絕接納，以免有人宣誓時「扮乖」渾水摸魚。筆者這個建議，慶幸獲當局接納。我們在大是大非的問題上，更要嚴格把關。

從上面的慘痛經歷，我們充分意識到，區議會一旦沒有規範，將可以被別有用心的人利用，淪為政治機器。今天我們談地區治理，也要體現全面落實愛國者治港、有效實踐良政善治。區議會關乎地區治理層面，未來必須有所改革，讓區議會還原其地區諮詢架構的功能角色；同時亦要有規範把關，有效全面落實愛國者治港原則，避免重蹈覆轍，必須堅拒反中亂港者滲透組織崗位，方能真正達至長治久安。

一人一票選舉決非靈丹妙藥

特首李家超也表示，未來區議會會透過多元方式產生。立法會在完善選制後，能體現出良政善治，透過選委會界別產生的議員，能夠從整體利益出發看待問題，避免民粹主義。過去反中亂港派及外部勢力一直灌輸一人一票選舉模式，是唯我獨尊的概念，並妖魔化其他選舉模式，甚至透過這些理由煽動大量政治仇恨，製造矛盾，分化社會。

一人一票的西方選舉模式本來就並非萬能，亦決非解決問題的靈丹妙藥，筆者冀社會不要再跌入一人一票西方直選模式唯我獨尊的思想誤區。倘日後區議會直選議席大幅減少，透過更多元的混合模式產生區議員，也是能夠吸納有能力的有志之士，透過新制度參與區議會工作，在地區治理上實現良政善治。

作者是民建聯立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]