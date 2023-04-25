李華明：看不到由治到興的路線圖

中央治港方針 仍以治為主

我從夏主任的發言及其他人的評論，整理出我的個人看法。首先，中央政府多次強調香港經歷了亂局，以《港區國安法》作為良藥整治而有今天的平穩局面，即所謂由亂到治；接着便由「治」到「興」。可是這6天訪問，我只看到中央的治港方針仍以「治」為主，完全看不到任何達至「興」的路線。今日的政治架構已經全面由愛國愛港者掌握，根本看不到所謂「反中亂港」者有機會進入管治架構！

然而今天我們的政府，尤其是負責保安的高官及特首，依然不斷向市民指出反中亂港勢力仍存在，加上跟外國勢力勾結，香港仍要小心提防！這些信息不斷重複，試問香港又怎可能由「治」到「興」？

夏主任更表示「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」。這個講法根本是老生常談，跟「阿爸係男人」的意義沒有分別！我自己曾組織及參與香港過去30年的大大小小遊行，可以向夏主任說明——組織遊行者經常擔心是否有足夠市民參加，否則「示威」可能變成「示弱」的情况，反而被恥笑！我曾經出任民選議員多年，絕對明白若議題不「埋身」、不「到肉」，根本不能組織起群眾參與！

若民生問題能夠順利透過一些溝通，例如能直接與有關官員會面，或許問題可很快解決，市民當然就不會遊行！其實，大眾市民基本不容易被鼓勵去上街。作為民意代表，如果在遊行以外能夠影響到政策制訂，都不會選擇組織遊行；倒不如舉辦多幾次記者會，更為「慳水慳力」！

况且，現在要搞遊行亦非易事，要有過五關斬六將的能耐，市民更被夏主任的評論嚇倒了！我早前從報章得悉，勞聯已放棄在「五一」當天舉辦遊行，難道這不是很明顯的「服軟」例子嗎？香港正由一個「請願之都」，轉變成沒有遊行的城市；早前的所謂遊行大多是宗教儀式，但警方亦處處提防。在這環境下，香港如何可以「興」？說什麼是多元文化的國際都會？

憂議員自我約束 避免批評

再看看我們的立法會。夏主任要求議員支持政府施政、多提建設性的意見。他好像忘記了，立法機關是要監督行政機關。我當然知道，反對並不是民主的表現；但現在我會擔心議員大多是自我約束，盡量避免批評！行政機關沒有在政策制訂或修改時聽取民意代表的意見，當政策在出台之前才諮詢議員的話，很可能已是木已成舟，很難改變。

此外，我們的民意代表又是否貼地？相信部分市民至今都不大認識新一屆的立法會議員，尤其是40名選舉委員會界別議員。究竟他們怎樣去聽取民意，如何為民請命？我不期望他們能像分區直選議員般投入地區工作，惟一般市民都不熟悉這些議員，他們如何為民請命？或許只有選委會成員才是他們唯一需面對的選民！

大家都知道，香港年輕力壯的中產人士有不少已經移民；我們留下來的，希望是看到一國兩制能夠健康發展。我很清楚記得那些年，中央多次表示除了國防及外交，香港事務由香港特區政府負責，《基本法》亦體現了這精神。現在中央強調擁有全面管治權，我很明白「兩制」乃建基於「一國」，所以多年前已很支持香港回歸，但一切自2019年起就改變了！

政治乃平衡的藝術

我相信大家不會質疑中央擁有的全面管治權，惟同時亦要做好平衡——政治本身就是平衡的藝術。管得太死，便失去「兩制」的活力及意義；放任不管也欠妥當。

正如港澳辦前主任王光亞說過，「香港是一本難以讀得懂的書」。深層次的問題和香港與內地的差異，是來自各方面的，我希望中央政府可營造和諧及放鬆的氛圍，讓港人安樂地在港生活，讓市民看到政府和立法會懂得蒐集民意。只談愛國愛港的人，並不一定是管治人才。筆者期望中央在大治之時，也會考慮走向「興」的局面。

作者是立法會前議員

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[李華明]