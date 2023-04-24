也不是只有香港如此，似乎受儒家文化影響的地區，生育率都特別低，哪怕是中國大陸、台灣甚至韓國日本，都面對生育率低及人口衰減問題。儒家文化融合西方文明之後，似乎就無法維持生育率，是因為什麼原因，實在很值得研究。也許是因為難負孝義責任，也許是一夫一妻制，我們可能需要找出原因。

要解決生育率低的問題，聽起來是理所當然的事情，不少人都提出各種建議，想增加生育率，例如產假、津貼、「生仔送公屋」。不過有否考慮過，生育率低可能根本不是問題，港人根本不需要生育。

越王勾踐有所謂「生聚教訓」。古代國家之所以想刺激生育，就是為了增加勞動力、壯大自身語言與文化，以及最重要的提供士兵。同樣地，個人、家族與群體的生育理由，亦不外乎是令自己的宗族生存與壯大。增加跟自己血脈與感情相連的人數，就是生存壯大的基礎。

然而在香港的價值觀中，有追求法治、有追求民主、有追求愛國、有追求道德高地，就是沒有追求生存壯大。

我們的社會鄙視勞動者，吹捧不事生產、靠尋租過活的「三世祖」，嘲笑營營役役的窮人基層是失敗者，社會根本不想下一代成為勞動階層，還嘲笑成為勞動者的人，覺得窮人生仔令他們捱苦是不道德的；我們的社會亦不提倡保衛故鄉，反而追求棄鄉移民。延續自身語言文化？香港多的是以孩子只懂英語不懂廣東話為榮、鄙視粵語的家長。甚至認為生育本身就是違反道德，港人相信「唔識教就唔好生」，而客觀現實是大部分人都唔識教，即是大部分人的出生都是錯誤的。

可見在香港觀念中，生育根本就是不必要。不生育，就可解決一切問題。窮人唔生仔就是有道德的窮人；沒有資產讓後代變「收租廢人」而必須勞動的，也不應生仔。只要唔生仔，人人都可以變成有道德而沒有後代的人。

結論是根本不需提升生育率。對港人來說，生育率對香港並不重要。沒有下一代就不會害了下一代，不如直接追求零生育率，還可節省醫療開支。勞動力可以靠外勞補充，有錢人靠外勞賺夠錢了就全家移民去西方國家，不就行了？

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]