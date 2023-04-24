劉兆光：讓「海港例」更符合公眾需要

筆者下班後常常走到維港海旁，美化後的海濱令人不自覺放慢腳步，沿途不時見到一家大小帶同寵物共享家庭樂；亦有人愛享一人之境，在海岸邊獨自垂釣，真正釋放維港兩岸的公共空間與民共享。細閱政府文件，建議不超過3公頃的臨時填海工程，可獲豁免於「不可填海推定」的原則。筆者相信，臨時填海工程限制於3年完成，對維港景色不會構成長遠影響，亦可以加快推展各項工程，甚或減低造價，亦是考慮到公眾利益。

另外，政府以清單形式列舉16項可豁免「不可填海推定」原則的工程清單，例如單車徑、海岸台階等；而有關工程不多於0.8公頃，只需由財政司長審批即可。此舉有利改善海濱的填海工程，以減少美化海濱工程的限制。而未來大型填海工程亦加入兩個月公眾諮詢，並訂明於其後5個月內（或任何延長期內）交由行政長官會同行政會議審批，即可推行填海工程。

可由海濱委會檢視填海工程申請

然而，是次建議修訂中爭議最大的在於大型填海工程，只要程序上符合「公眾諮詢及行政長官會同行政會議審批」，便能評定填海屬「凌駕性公眾需要」。坊間有聲音認為，涉及的基建工程多由政府部門提出，由部門官員有份組成的行會審批，可能存在爭議。筆者明白，若日後公眾對審批未能完全釋疑，就算填海工程獲批，但仍然存在司法覆核風險。故此，政府有需要提升公眾諮詢過程中的持份者參與，增加政策透明度，廣泛聽取市民意見，才能增加政策認受性。

筆者建議，當局可以參考現時城市規劃委員會的權力及職能，充分調動海濱事務委員會（委員會）的角色，並明確為委員會審議程序設定時限。例如，大型填海項目要先交到委員會審議，公布填海申請，並開展為期兩個月的公眾諮詢；之後，由委員會檢視申請及公眾意見後做決定，評定大型填海工程是否屬「凌駕性公眾需要」，再呈交予行政長官會同行政會議審批，此過程將濃縮在5個月內完成。雖然此做法或許會增添一層程序，但其實並沒有用上額外時間，又能增加填海的認受性，從而減低司法覆核風險，長遠來說更能提升管治效率。

是時候考慮設立海濱管理局

政府是次建議修訂《保護海港條例》，事實上發展局長甯漢豪已於2023年3月31日出席委員會舉行的特別會議，顯示發展局與委員會合作的必要。既然如此，何不直接把相關決定權力交予具公信力的委員會上？其實早於2013、2014年，政府已提出對現時只屬諮詢組織的委員會加入法定職能，成立海濱管理局，並開展了兩輪公眾諮詢；惜後來時任特首梁振英表示成立法定的海濱管理局的條件尚未成熟，因而擱置。政府是時候重新考慮是否可以重啟設立海濱管理局，以有效執行檢視填海工程申請的工作。

委員會原來的職權範圍中，已包括「監督海濱規劃」及就海濱發展項目提供意見和指引；檢視申請的工作並無二致，委員會絕對能夠勝任。再者，發展局長甯漢豪曾在3月31日委員會會議上承諾，「並無打算透過今次修訂進行大型填海造地，作房屋、商業及工業發展」，故相信交予該委員會檢視的項目數量有限，不會對行政工作構成太大影響。

維港景色是港人集體回憶，近年市民對填海工程的關注度亦相當高，公眾對是次修例持正反意見，實屬可以理解。在平衡香港發展需要之時，透過海濱事務委員會檢視維港填海工程申請，既能增加審批過程透明度，亦能在審慎權衡「凌駕性公眾需要」上達至雙贏。筆者樂見是次建議修例可以改變「凌駕性公眾需要」這個不可撼動的鐵律，並重新賦予「公眾需要」更大的合理性，在認受性和行政效率中取得平衡，為維港注入新動力，繼續見證香港的美好風光。

作者是特許測量師、ESG分析師

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[劉兆光]