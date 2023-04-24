劉國勳：北都人工島須同步推進 帶動可持續高質量發展

先北都後人工島 令香港錯失機會

「十四五」規劃為香港確立八大中心的發展定位。環球形勢不斷轉變，除了要鞏固如國際金融中心等金漆招牌外，要令香港經濟持續發展，亦需抓緊機遇，尋找新的經濟增長點。而城市定位、佈局則是不可或缺的關鍵，在土地供應上必須追落後、多管齊下及盡早發展。若如坊間所指「先北都、後人工島」去推進，甚至等待北都完成建設後才再啟動人工島，只會令香港錯失機會。

一個城市要有不同定位以持續發展。香港要發展多元經濟，不同項目便需同步推展、相輔相成，發揮協同效應，才能在解決民生問題上做到高質量發展。

事實上內地城市如深圳、成都、上海等的發展非常成功，在規劃上亦是全面佈局，同步發展不同項目，讓區域同步均衡發展。以深圳開發模式為例，區域發展協調步伐以「東進、西協、南聯、北拓、中優」為戰略，推動大區域協同發展格局，各區針對各自的土地和產業特點同步開發，同時完善各區路網聯繫，促進整個深圳高質量一體化發展。

成都亦以「四化同步、城鄉融合、五區共興」作為城市發展戰略部署，規劃成都五大片區各有其經濟定位，堅持各自的特色發展，做到整個城市分工協作、功能互補的聯動發展格局。

香港要保持競爭力，必須有足夠土地推動經濟發展和照顧市民居住需要。而土地限制是經濟發展樽頸的重要問題，所以必須透過多管齊下覓地，為香港締造發展的重要條件。

特區政府提出北都及人工島兩大項目，筆者支持同步推進，為長遠發展多元經濟提供足夠土地，並由項目的重大基建帶動，完善整體交通網絡，既增強香港競爭力，亦為市民的優質生活創造條件及空間。政府早前預計未來10年將供應3280公頃土地，是需要透過發展不同項目才能做到；其中人工島約300公頃土地便是納入上述預計。如發展局所言，項目必須同步發展，才能扭轉過去的土地緊絀情况。

必須汲取「八萬五」慘痛經驗

經濟機遇不等人。每個重大發展項目由規劃到建造完成，至少需10年以上時間，如北都發展，即使精簡發展程序令建設時間壓縮，預料亦需約15年時間才能成熟運作。倘待項目完成才再建造人工島，恐怕「蘇州過後無艇搭」，在環球激烈的市場競爭中落後。

回歸時政府提出「八萬五」房屋計劃，及後因經濟變化等原因而令計劃無聲叫停，導致房屋問題積存多年；其後兩三屆政府努力覓地建屋，仍未能追回進度。不少市民今日都認為，若當天堅持建屋計劃，今天公屋輪候時間不會高企、樓價不會遠超市民負擔。「八萬五」帶來的慘痛經驗必須汲取，以長遠目光制訂規劃。

事實上，北都與人工島定位可以互相補足，前者接連深圳，共同做好創科產業，確立香港作為國際創科中心的定位；人工島則將維港都會區與北部都會區連接，讓不同行業的人流、物流等起聯動效應，令香港更好發揮背靠祖國、聯通國際的獨特優勢。

公私營合作 共同承擔成本

坊間關注兩大項目同時建造的財政問題，特別是人工島成本、經濟效益等，甚至質疑會「掏空庫房」。然而人工島項目橫跨20年，政府估算每年開支少於300億元，相信有能力承擔。不同融資方案中，筆者認為公私營合作方式可取，引入私營力量共同發展人工島，共同承擔人工島建造成本，並加快項目發展。另外，政府可考慮向新界北的業主收地時以「土地發債」交換，既可帶來額外收入，政府亦毋須獨力承擔發展人工島的全部風險。

除了財政考量，人工島由填海而成，新造土地將更具彈性，有利政府因應市場變化而制訂更適切部署和規劃。政府對人工島建造提出初步方案，包括當中的公私營房屋比例等，筆者認為當局在人工島土地規劃上可預留更大彈性，包括住宅、商業、公共空間等不同土地用途，以至島上的公私營房屋比例，按實際需要作靈活調動，令人工島做到宜居、宜業，帶動香港多元發展。

作者是立法會議員

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[劉國勳]