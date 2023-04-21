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聞風筆動：夏寶龍兩場「大姐大哥」早餐會人選顯態度 ／文：李先知

【明報文章】國務院港澳辦主任夏寶龍結束6日考察香港行程，但在建制圈子，今次行程的話題仍然繼續，尤其是政府未有公開的活動，更是耐人尋味。

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