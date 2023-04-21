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2023年4月21日星期五
李先知
聞風筆動
筆陣：部署勞動市場策略 非只求處理眼前事 ／文：呂大樂
聞風筆動：夏寶龍兩場「大姐大哥」早餐會人選顯態度 ／文：李先知
周小松：輸入外勞兩無利 精準拿揑忌短視
周忠菲：大陸反制行動 突顯民進黨戰略被動與政治困境
徐英偉：香港現旅遊貿易逆差 「五一」能否省靚招牌
陳沛良：促請當局跟進落實「港車北上」
聞風筆動：夏寶龍兩場「大姐大哥」早餐會人選顯態度 ／文：李先知
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【明報文章】國務院港澳辦主任夏寶龍結束6日考察香港行程，但在建制圈子，今次行程的話題仍然繼續，尤其是政府未有公開的活動，更是耐人尋味。
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筆陣：部署勞動市場策略 非只求處理眼前事 ／文：呂大樂
聞風筆動：夏寶龍兩場「大姐大哥」早餐會人選顯態度 ／文：李先知
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