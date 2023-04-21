陳沛良：促請當局跟進落實「港車北上」

對此，本人近日聯絡並組織了保險業界與運輸及物流局、運輸署、財經事務及庫務局，以及保險業監管局的相關負責同事展開充分討論，並向當局反映保險業界和市民大眾關心的議題。

今次會面，我和業界向當局提出4點問題，包括「港車北上」準備工作的具體時間安排；計劃的申請手續與申請流程為何；投保「港車北上」保險的要求細則；及透過「中檢」驗車並購買「機動車交通事故責任強制保險」（交強險）的相關事宜。

綜合政府當局回覆，現時計劃待國務院審批，冀今年中實施，屆時亦會推出電子平台供市民申請；但首階段因應平台容量等原因，將實行抽籤配額方式確保計劃順利開展，料每日處理約百宗申請。

此外，根據早前公布的信息，「港車北上」車輛每次入境內地後可連續逗留不超過30天，每年累計停留不超過180天；「港車北上」資格亦將設有效期，申請人可自行選擇有效期數月或一年。

有必要借鑑「澳車北上」經驗

至於港府本年初表示準備落實跨境汽車保險「等效先認」的政策，可便利經港珠澳大橋進入廣東省行駛的香港私家車車主，在其香港車險保單擴展內地「交強險」保障，讓車主毋須分開購買兩地保單。現階段本港已有16間保險公司，可以提供在「等效先認」政策下的跨境車保，之後亦會有更多保險公司參與計劃。

反觀「澳（門）車北上計劃」自今年初實施，截至3月中，通關數量已突破5.5萬架次，有效助力粵澳兩地人員往來、經貿合作互聯互通。香港當局有必要借鑑「澳車北上」的實施經驗，尤其是口岸通關約3分鐘，全程不用下車，節省時間和成本，提高工作效率和溝通效果。據悉，擬設的信息系統申報可望最快僅需幾分鐘時間過關，惟最終實施方案仍將針對港車具體情况來完善。

「港車北上計劃」實際上將為香港車主提供更多出行選擇，香港居民在此計劃下即使沒有「兩地車牌」，亦可以駕駛自己名下的私家車，毋須取得常規配額，可經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊；且合條件的香港私家車，亦毋須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排，簡化有關申請程序和降低手續費用，實現真正意義上的港人北上自駕遊。毫無疑問，「港車北上」是一項利民德政。

冀當局加強與業界合作

「港車北上」作為日後方便香港市民過境通關的重要舉措，若該計劃於今年中順利實施，我相信必將進一步促進粵港兩地融合發展，共建優質生活圈，有助推動香港融入國家發展大局，具有重大的政治、社會和經濟意義。

我希望當局在與中央有關部門保持緊密溝通的前提下，亦需要就「港車北上」的前期準備工作與相關業界加強合作，無論是涉及跨境車保的保險業界，熟悉兩地交通規則、駕駛文化的汽車業界，或是旅遊業界，我促請政府盡快推動落實「港車北上」，早日實現便民利民。

作者是立法會議員

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[陳沛良]