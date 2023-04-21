徐英偉：香港現旅遊貿易逆差 「五一」能否省靚招牌

逆差是個別事件抑或結構問題？

然而，復活節假期因入境旅遊收益遠不及流出海外，導致不少市民熱烈討論旅遊貿易逆差現象。逆差現象是個別事件，還是結構性的問題？公道分析，復活節從來不是內地出外旅遊的黃金檔期；澳門有大批入境旅客，其實不少都是來自香港的旅客。

筆者曾撰文提到，香港有不少節日特色活動，可吸引海外遊客來港享受特別的體驗，包括早前在有「小泰國」之稱的九龍城舉辦的潑水節。但航空業界面對的問題，就影響旅客行程，據知原本有泰國旅客，因航班問題最終要取消來港的旅行團。可以預期，搭飛機來港的旅客，一般都會在港多留幾天。在各行各業都積極應對招待旅客時，若因航班「脫腳」而令遊客未能來港，是非常可惜。筆者最近亦留意到愈來愈多日本航班復航，但本港在僅存的人手及航班安排下，有沒有在經濟復蘇時的整體策略規劃，吸引目標市場旅客來港旅行消費？

根據香港機場管理局數字，今年2月本港機場接待的抵港人次約110.4萬，客運飛機升降約1.1萬架次，當然較過去兩三年大幅上升；惟相較2018年每月平均有大約309.8萬人次，及每月約3萬架次客機升降，可見僅是疫情前的約三分之一。航空公司早前交代業績報告顯示，現時載客量回復至疫情前的一半，預期年底前可達至疫情前約70%，目標是2024年底全面恢復至疫情前水平。但現在有序及有責任的恢復速度，會否影響海外宣傳的成效？

做好一個黃金檔期的接待、「省靚」香港招牌，非常重要。大家最近焦點開始放在「五一黃金周」，惟畢竟主要來港旅客是以內地人為主。儘管相比2018/19年度仍有距離，但根據入境處數字，今年4月中內地來港旅客的單日入境數字，曾突破12萬人次。早前有內地旅遊網出境數據顯示，4月份簽證辦理量比前兩周增加11%，熱門目的地主要是新加坡、新西蘭等；內地遊客的短線遊熱門地點，泰國依然穩居第一，其次才是港澳。

旅業人手短缺 政府應同樣重視

雖然香港不是第一位，但鑑於國內旅客近年的數量與消費力，本地旅遊、零售、飲食業界都對這個小假期抱有期望。五一黃金周這個檔期來港的內地旅客，過去多以自由行為主，酒店預訂房間率4月中平均已超過七成，整體平均入住率超過八成相信問題不大，在旅遊旺區的酒店入住率可能更高。本港有約8.9萬間酒店房間，相信供應充足。

縱使人手問題仍嚴峻，但酒店業界都為了五一黃金周調配人手，確保能夠維持香港的高質量服務水平，令旅客有愉快的體驗。短期可以靠調配，惟旅客數字較疫情前少兩三成，業界已經如此吃力；長期不解決人手問題，只會令人手短缺情况繼續惡化。社會高度重視建造、安老及物流等行業的勞動力不足問題，然而旅遊作為香港傳統的四大支柱行業之一，為了保持香港國際形象，政府對此的重視程度不應比其他行業低。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]