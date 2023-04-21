周忠菲：大陸反制行動 突顯民進黨戰略被動與政治困境

筆者認為，一個重要的觀察點是，此次大陸對台反制行動具有顯著的國際戰略背景，突顯出民進黨的戰略被動與政治困境。

國際形勢兩個變化 見民進黨戰略受阻

變化之一，是過去中國大陸多次宣稱中國追求和平發展，需要台海局勢穩定，美國則一直挑釁唆使民進黨當局製造地區緊張局勢；現在，拜登政府也開始示意，美國需要台海局勢穩定，如美國政要表現希望訪華等。這是從奧巴馬政府，特別是俄烏戰爭以來，台海少有的局面。

從美國方面來說，其戰略調整走向出現需要亞太穩定的趨勢。當然，這是從美國的經濟和安全戰略角度出發，相關討論已很多，如美元回流帶來國內通貨膨脹壓力、美債問題、對華貿易戰無效，以及北約東擴無力等。

具體來說，最主要問題是在烏克蘭危機沒有結束的情况下，美國資本渴望「走出來」，要向亞太地區中低端的產業鏈投資。因此拜登政府希望台海局勢不要太緊張，試圖將緊張的強度保持在美國可控範圍內。

變化之二，是拜登的「奧拜體制」，或者說美國民主黨的「兩洋戰略」（大西洋、太平洋），即「亞洲北約」的設想，可能出現「掉鏈」。例如日本國內有議員公開反對「台灣有事即日本有事」的日本防衛政策；再如此前北約主要成員的德國、法國領導人先後訪問中國，尤其是最近法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩一起訪華。除中法發表聯合聲明，宣布在南太平洋加強戰略合作之外，馬克龍還公開在台灣問題上表態，支持中國大陸政府的立場，顯示美國圍堵中國大陸的所謂聯盟方陣已被突破。

民進黨依靠中國大陸與美國對抗，升級美台關係的所謂「親美抗中」戰略，已經受阻。民進黨不思量世界格局，對中國大陸與美國關係變化的「視而不見」，實際上是掩飾自身的戰略被動。這次「麥蔡會」也說明，美台關係仍停留在美國新版國家安全戰略所界定的，美台不是軍事同盟關係的層次。

台灣區域經濟定位 民進黨一片茫然

其次，民進黨在區域經濟領域亦陷於戰略被動。目前，世界經濟前景疲軟，發達經濟體的增速放緩更加明顯。在地緣經濟風險上升、地緣割據加速的趨勢之下，以中國大陸為主要成員的新興市場國家佔優勢的亞太地區，拉開了一場具有產業博弈特點的競爭大幕。

然而，亞太地區究竟應該建立何種工業體系、台灣在區域經濟中居於何種定位，民進黨對此一片茫然。比如，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）到台灣空談「美台FTA（自由貿易協定）問題」，重點卻是據報25間軍火商將相繼到台灣兜售產品與技術；蔡英文振振有詞的「台美之間強健的經貿連結」，仍然是空穴來風。

在WTO（世貿組織）框架下，台灣本有單獨關稅區的法律地位可循，可與大陸從事WTO成員間的正常經貿磋商；民進黨當局卻要將經貿關係政治化，放出「對等、尊嚴、不設前提」等話語。民進黨宣稱的「台灣要維護和平、要促進繁榮」，沒有經濟發展戰略和兩岸經貿關係支撐，只能是空話。

地區格局演變 致「台灣安全」漏風漏雨

再次，民進黨的政治困境，與台灣「安全」及民眾對民進黨失去信心相關。自2016年民進黨執政以來，台灣安全方面有兩條線。一條是蔡英文自吹的「美台軍事關係」和所謂的「特殊伙伴關係」，以及美國支持下「不斷強化的台灣自我防衛能力」。目前，地區格局的變化導致民進黨構建的、這種完全依持美國的「台灣安全」已經漏風漏雨。

另一條是兩岸關係。這次蔡英文「過境」美國，不顧大陸事前多次提醒與反對，再次提及「兩岸互不隸屬」，回台後又召開安全會議，展示民進黨將繼續利用「民主、人權」，推行「台獨」分裂路線。

大陸這次反制行動，針對的是「台獨」分裂勢力，也顯示出大陸對台政策，將反「台獨」及反對外來干涉勢力置於重要地位。台灣當局的反應則突出「安全」與「對等」，繼續製造兩岸對立。如台灣「外長」等人先後放話，宣稱「大陸試圖為攻台做準備」，指摘「大陸正在威脅台灣」。台灣「經濟部長」也宣稱，兩岸經濟磋商只有在不設前提下才可進行。

隨大陸實力發展 民進黨被動地位趨明顯

民進黨一些議員級的「台獨」人物，以及持極端「台獨」立場的勢力，放出了「如果2024年參選成功，就要立即宣布台獨」等瘋狂言論。自稱「務實台獨工作者」的民進黨主席賴清德宣布參選2024年台灣地區領導人選舉。這些迹象說明，民進黨在陷於戰略被動和政治困境的同時，仍然具有加劇海峽地緣政治與地緣經濟風險、製造兩岸「不安全」的能力。美國也繼續存在對中美關係和兩岸關係的發展，施以干擾與限制的需求和可能。

總體來看，美國與民進黨當局仍然存在勾連空間；同時亦可以預見，大陸一系列制裁將產生確實效果。隨着大陸綜合實力的發展，民進黨在兩岸關係中的被動地位將愈發明顯。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]