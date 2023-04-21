周小松：輸入外勞兩無利 精準拿揑忌短視

當市場上各種職位的空缺多了，打工仔自然有較多選擇。例如較有經驗的食肆員工，可能已轉投酒店業等薪酬較高或較穩定的工作。疫症亦改變了不少人的工作習慣與模式，年輕人寧願打幾份工，或轉為經營網上生意，都不願做樓面等較辛苦的全職工作。

我們不能假設經歷3年疫情後，一些原本倚重人力的服務性質行業，能夠以既有的模式與心態運作，或以既有條件吸引本地人從事相關工作。人手不足問題，只能以大量輸入外勞解決嗎？試圖以外勞解決問題，對本地勞動市場又會產生怎樣的影響？

依賴外勞拓展生意 大馬檳城變味

香港美食享譽國際，馬來西亞檳城的街頭地道美食也是遠近馳名，早年當地不少商販乘勢不斷擴充生意，亦依靠外勞廚師解決人手不足問題。好處自然是成本降低了、競爭力大了；但後來發現連檳城地道美食的味道都變了，少了檳城特色。

為捍衛檳城的原味道，當地政府期望減低依賴外勞，於2014年就宣布禁止外勞掌廚的措施，2016年全面禁止外勞在街邊食檔掌廚；由市政廳管轄的食肆，因享有低廉租金優惠，當地政府更要求持牌人親自經營，亦禁聘用外勞任廚師，以鼓勵本地創業者親力親為。當地政府亦禁止包括叻沙、炒粿條、椰漿飯等13種食物由外勞負責烹調，以保地道美食不變質、不走樣！

事實上，1990年代初香港曾大量輸入外勞，當時飲食業的外勞大多負責「下三門」工作，也是廚師資歷的必經階段。雖然大量輸入外勞的情况很快就因為失業率飈升而被煞停，但亦因技術斷層而出現人才晉升難題。

現時極力爭取輸入外勞的行業，例如飲食業和運輸業等，本地從業員面對的工作待遇問題可說是積重難返。以運輸業為例，勞聯於去年9月做了一個分析小巴業界待遇問題的問卷調查，有高達九成七受訪者認為，「司機荒」的原因是薪酬福利不足；六成受訪者指職業司機工作壓力大，及責任與收入不成正比；其他影響入行意欲的原因包括用膳時間不足、沒有晉升機會等。

事實上，小巴司機在職業司機中屬低薪一族，平均月薪大約1.3萬至1.4萬元，與2021年公布的運輸業每月薪酬中位數22,346元差距甚大。在這樣的工作條件下，假如政府仍然批准大量輸入外勞，業界能夠爭取改善待遇的機會就更加渺茫。

疫後時代乃契機 追求更全面勞工權益

根據勞聯過去接觸的個案，飲食業前線員工面對的問題，則是管理制度不良、員工需於假日上班、晉升機會有限、行業形象不佳等。有一些連鎖餐飲集團的老闆在接受傳媒訪問時，也坦言「現時僅僅出份人工是不足夠」，他們要給予機會員工培訓、工作意義、假期及支援關顧等。

可見，後疫症時代正好是一個契機，讓我們追求更全面的勞工權益，包括令員工透過工作得到滿足感和發揮的空間。對新一代而言，這些價值相當重要。

大量輸入外勞 本地勞工待遇更難改善

我們再參考一些數字，便能更清楚了解為何在大量輸入外勞的情况下，上述行業的從業員會更難提升工作待遇。

根據2022年廣東省人力資源市場數據，住宿及餐飲業的年薪中位數為5萬人民幣，即月薪平均為4166人民幣（約4750港元）；而據飲食工會反映，深圳、廣州等一線城市的本地廚師月薪，基本已漲至1萬人民幣（約11,400港元），當地餐飲業要依靠二三線城市的人才補充缺口。香港與穗深兩地競逐人才，基於薪酬差距，相信內地勞工會願意來港工作。

為回應外勞會導致本地社會資源（如住屋）不勝負荷的問題，近日有商界甚至建議准許受聘的外勞放工可回內地居所，不強制留港。這種「跨境工作」的便利下，僱主由於不需提供住宿，變相更鼓勵他們聘用外勞。這或會令香港的勞動市場陷入一個惡性循環——當僱主可透過一個較低的薪酬水平，以大量外來人力填補空缺，就自然沒有誘因改善行業環境；當行業環境得不到改善，本地人就更不願意入行，最終要繼續倚靠外勞維持行業運作。

故此，無論是業界還是政府，都應該摒棄這種短視的眼光，從行業生態及以科技轉型的角度入手，讓香港經濟能夠可持續地發展。

（香港勞動力配置系列 四之二）

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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