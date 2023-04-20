管浩鳴：精誠團結才能謀幸福謀發展

夏主任考察期間最廣為社會討論的，是在全民國家安全教育日開幕典禮上，發表了一篇立場鮮明、情理兼備、承上啟下的演辭，說了「六個相信」之外，亦留下不少金句。而讓筆者感受最深，是夏主任提及的「團結」。沒有團結，空談什麼理念、謀劃更多政策都是徒然，人人各自為政，只盲目維護自己利益，問題始終得不到解決。

沒有團結 就做不到先公後私

國家領導人經常說要「團結」，就是從過去幾千年中國歷史繼承中形成的，中國是個大一統國家，在漫長的歷史長河中，經歷不同朝代的分裂、割據、侵佔，但團結統一始終是歷史的主要方向。歷史印證了夏主任的講話：「安」來「福」來，「安」是最大的福，「亂」是最大的禍；「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」。所以國之興衰，是建基於安全，國安是有賴人民團結、自覺保護國家，社會才可繁榮穩定，人民生活得到保障。

中國人在講到「家」時，經常說「家和萬事興」，而和的前提就是團結，沒有團結就不可能和。講到「國」時，倡導大公無私、公而忘私，把公放在私之上；而追求公，就要以團結為基礎。沒有團結，沒有對共同體目標的認同，就做不到先公後私、公在私上。

夏主任與立法會議員會面時提到，民主不一定是「一人一票」、「不要覺得反對就是民主」，民主可以是「協商」，其中內地就是例子，最重要是找一條對人民最有益的路。回想起以前，立法會的議事氣氛從過往兩個政治陣營對立、為「一人一票」等意識形態蹉跎歲月，變為就議題開展更深入探討，及向政府提出更精細建議；新的議會結構與議員組合，亦令真正符合社會整體利益的改革及政府議案，更能得到議會支持。

不同背景的議員就各項民生議題展開跨黨派及跨專業合作，為推動政府改善政策帶來積極作用。而自從「完善選舉制度」後，就着一些社會議題，如輸入外勞、土地發展、公共財政使用等爭議，其實並非「一帆風順」，在議會內議員與議員間，或議員與官員間，都說得「面紅耳赤」。惟筆者相信，只要是從社會整體利益角度出發，走中庸之道，尋找恰如其分的位置，互相理解與包容，相信和而不同、多元合一，大家的差異連合起來，便可以成為互相豐富的元素。

包容共濟 求同存異

經歷香港歷史上永遠抹不去的傷疤後，香港不能亂也亂不起，發展不能再耽擱，社會期盼和諧穩定，大家嚮往安居樂業的生活環境。而香港走到今天由治及興的新階段，是有賴中央全力支持，及全港市民付出艱辛努力和巨大代價換來。夏主任希望我們倍加珍惜、倍加呵護。

「二十大精神」明確說出「團結就是力量，團結才能勝利」。筆者認為，只要團結一切可團結的力量，積極發揮包容共濟、求同存異的優良傳統，發揮「官商民」的優勢，就能更有信心和決心，與各界一起為市民謀幸福、為香港謀發展得到成功，讓東方之珠更光更亮。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]