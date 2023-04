陳帆川：AI花5天 寫出值78元的136頁雜誌

該名為「PANTA RHAI」的雜誌,名稱源於古希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)提出的「萬物流變」(Panta Rhei),但出版人將最後兩字母改為「AI」,以達到「食字」效果。該刊物主打生活和科技內容,由兩名德國的初創企業創辦人出版,聲稱僅花5天完成。

雜誌分德文和英文版本,電子版在官網讓人免費閱讀,另有500本實體版出售,每本作價9歐元(約值78港元)。出版人接受訪問時說,希望藉此示範人工智能的能力,以及如何結合人工智能與人類創意,目標是吸引對科技、創意和出版業發展感興趣的讀者;創刊號屬於試水溫之作,如果受歡迎,會考慮定期出版。

該雜誌主要使用AI聊天機械人ChatGPT和Midjourney製作。後者是成立不足一年的平台,讓用戶輸入文字以生成AI插圖;其生成的一些模仿人類派對合照的AI圖片,因為幾可亂真,在網絡瘋傳。

主題廣泛文章通順 惟缺人味

該雜誌驟眼看來跟專業刊物無異,排版清晰,插圖精美,涉獵人工智能應用、歐洲旅遊、星座、時間等多項主題。封面故事講的是時間,由時間對個人與社會的價值,談到家庭如何善用時間製造難忘回憶的7個小貼士,再模仿跟愛因斯坦對談時間,充分發揮了ChatGPT的威力。

若論缺點,該雜誌所有圖片皆為虛擬圖片,看多了難免覺得乏味。由攝影師構圖的真人照片,還是有其無可取代的價值。至於文章雖然通順,主題亦廣泛,但欠奉第一手的真人訪問內容,行文也刻板,既無舞文弄墨的玩味,亦沒有幽默感,欠缺生活類雜誌最重要的「人味」。

它的內容就如「內容農場」生產的文章,讀來頭頭是道,惟沒有真知灼見,讀完沒有得着,而且主題只能局限在「炒冷飯」的層面。例如講時間,倘若能如主流雜誌般,以重磅訪問作為主打,訪問坐了數十年冤獄的人,或者生命正在倒數的病人,以他們的角度去講,再輔以一些配稿,可讀性截然不同。現在的版本,比較像以一大堆配稿去撐起一個宏大的主題。

整個項目像是一夜成名「博出位」之作,應該不會長久。但如果專業雜誌能夠輔以人工智能製作配稿和插圖,成本效益必定大增,也意味會有很多人失業。正如「PANTA RHAI」出版人說:「人工智能不會取代你,但使用人工智能的人會。不過無人知道這會引領我們到何方。(AI will not replace you, but people using AI will. But no one knows what direction this will take us.)」

