鄧鍵一：MIRROR熱潮 對本地流行音樂的催化效應

回顧過去幾年本地音樂復興現象，MIRROR當然只是其中一部分；其他表演者的重要性，亦不容輕視。但乘着MIRROR熱潮，我們同時不能排除有部分不太留意香港樂壇的人，可能會因好奇MIRROR現象，有興趣了解是怎麼一回事，結果無論他們喜不喜歡MIRROR，他們都有機會因此「順帶」留意甚至喜歡其他音樂人和表演者。

這種「順帶」產生的公眾注視，在傳播學是很籠統的觀察。當某個現象得到大量公眾注視的時候，那些注意力，以及被注意力牽引的資源，有機會溢出至其他部分。例如某個地方發生嚴重天災、大型示威等事件，吸引到世界各地傳媒到當地採訪；而各地傳媒到場之後，除了報道最重要的事件之外，也會順帶採訪當地其他新聞。又例如選舉期間，如果某個選區的競爭極之激烈，吸引到很多注視，有機會連帶毗鄰的選區亦多了曝光。

參考這個概念，本文以串流音樂平台Spotify於香港區的數據，分析MIRROR所得的注意力，是不是也有機會溢出至其他樂隊及組合（註）。本文分析的數據，涵蓋每首歌從2018至2022年每天於Spotify的收聽量。由於原數據以每首歌為統計單位，我們把每首歌的表演者，按他們的所在地、出道年份、是否樂隊或組合、是否MIRROR成員加以整理。

本地音樂復興現象 具事實基礎

圖1是香港及外地表演者的每日收聽量分佈。2021年之前，用戶比較多用Spotify收聽外地表演者的作品多過香港作品；但兩者差距自2020年開始收窄，至2021上半年大致相若。往後明顯地，香港表演者的收聽量超越了外地表演者，而且差距愈拉愈大。圖1基本上印證了，過去幾年所謂本地音樂復興，除了是日常生活觀察和論述之外，也有十分具體的事實基礎。

圖2則是比較MIRROR成員歌曲（包括團歌及個別成員作品，圖2藍色線），及其他本港樂隊或組合（圖2橙色線）的收聽量。圖中清楚可見，MIRROR的大爆發自2021年1月開始，這個時間跟筆者過去對焦點小組討論的觀察十分脗合——很多樂迷是因為2021年叱咤頒獎禮開始留意MIRROR。至於其他本地樂隊或組合的收聽量，則早於2020年初已經明顯地輕微上升，之後一直平穩；到2021年4至5月，即是MIRROR爆紅之後，出現了十分明顯的升浪。這個趨勢比較，放在2016年或之後出道的樂隊或組合身上更加突出（圖2灰色線）。他們跟較早成立的樂隊或組合一樣，都是大概於2021年5月有顯著的爆發。

從兩者爆發的時間段比較，人們多了收聽本地樂隊和組合的作品，有機會是因為MIRROR爆紅，令一些人因為MIRROR風潮，多了留意其他本地樂隊和組合，促進他們因此發現了其他心頭好。當然，這不是說MIRROR是本地樂隊和組合的「救世主」。正如上段提到，本地樂隊和組合的收聽量自2020年初開始上升。換言之，所謂本地音樂復興的趨勢，其實自2020年初已經初見端倪，MIRROR現象則起了不可忽略的助燃作用。

然而，這個情况僅限在樂隊或組合身上出現。個人表演者在Spotify的收聽量，也是自2020年初開始急升，惟升幅跟MIRROR收聽量趨勢無明顯關係。

MIRROR對本地音樂有催化作用

正如其他平台數據分析，我們不能忽視其局限，及統計結果背後的各種可能。例如這裏只有Spotify的數據，沒有其他串流平台參照；個別表演者在Spotify的收聽量，也涉及他們在平台的上架及下架狀况等。不過，如果單從可供分析的數據來看，MIRROR熱潮對多了人留意本地流行音樂，具有重要的催化角色。任何偶像都一定有人喜歡、有人不喜歡，但當一股偶像熱潮爆發出來，總有機會令整個流行音樂界都多了人關注。如何把握住一些偶發的熱潮，擴闊整個流行文化的社群，一起走更遠的路，也是不可忽略的課題。

註：Spotify香港區收聽量的數據來自網媒「Wave. 流行文化誌」的朋友分享，謹此致謝。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

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