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張志剛

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筆陣：陣營化不利國家和平發展 ／文：張志剛

【明報文章】近月在內地與不少專注俄羅斯研究的國際關係學者會面和研討，聽聽他們分析俄烏軍事衝突對世界大格局的影響。最直接的問題，就是誰是輸家、誰是贏家？

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