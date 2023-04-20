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2023年4月20日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：陣營化不利國家和平發展 ／文：張志剛
聞風筆動：工聯會要求記名表決 「輸入外勞」辯論添火花 ／文：李先知
鄧鍵一：MIRROR熱潮 對本地流行音樂的催化效應
羅健熙：拿了最佳電影獎 就代表你們做對了嗎
陳帆川：AI花5天 寫出值78元的136頁雜誌
尹瑞麟：海洋文明與陸權文明的對抗
管浩鳴：精誠團結才能謀幸福謀發展
筆陣：陣營化不利國家和平發展 ／文：張志剛
【明報文章】近月在內地與不少專注俄羅斯研究的國際關係學者會面和研討，聽聽他們分析俄烏軍事衝突對世界大格局的影響。最直接的問題，就是誰是輸家、誰是贏家？
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筆陣：陣營化不利國家和平發展 ／文：張志剛
聞風筆動：工聯會要求記名表決 「輸入外勞」辯論添火花 ／文：李先知
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羅健熙：拿了最佳電影獎 就代表你們做對了嗎
陳帆川：AI花5天 寫出值78元的136頁雜誌
尹瑞麟：海洋文明與陸權文明的對抗
管浩鳴：精誠團結才能謀幸福謀發展
聞風筆動：工聯會要求記名表決 「輸入外勞」辯論添火花 ／文：李先知
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陳帆川：AI花5天 寫出值78元的136頁雜誌
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