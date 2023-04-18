歐陽五：「人口第一大國」易主 中國告別紅利？

討論了10多年「未富先老」，經過了勢不可當的人口自然增長率「七連降」，在2022年迎來了負增長時代，如今中國即將告別「人口第一大國」交椅。中國面臨的人口「灰犀牛」，可謂步步逼近。人口呈收縮態勢的中國，是否進入經濟衰退周期？「人口紅利」逐漸消退的中國，是否還能成為世界經濟發展的引擎？筆者認為，判斷這些受多重因素影響的趨勢問題，應認清以下3點。

人口非經濟發展決定因素

首先，人口無疑是影響國力的重要因素。人口是一個國家綜合國力的象徵，人口總量、人口結構與經濟繁榮程度息息相關。中國持續多年高速發展，「人口紅利」被認為是重要因素。人口減少，意味着現有條件下勞動力的減少和消費能力減弱。

2010年，中國勞動年齡人口數量達到峰值。正是這一年，中國經濟總量超過日本，取得世界第二大經濟體的地位。這一年也恰好是日本人口總量的達峰之年，隨後的人口負增長，成為日本經濟衰退的重要因素。中日經濟排名交替，讓人們直觀看到社會經濟中人口因素的重要。

其次，人口是經濟發展的重要因素，卻不是決定性的因素。自1950年聯合國開始統計人口數據以來，中國一直是世界上人口最多的國家；但在相當長一段時間裏，人口並沒有成為發展紅利，反而被認為是一種負擔。直到改革開放後，人口才成為紅利，支持了內地多年的經濟高速增長。顯然，支持中國經濟增長的不僅僅是人口。

事實證明，一個國家或地區無論人口格局怎樣，判斷其經濟能否良好健康發展，需參考包括勞動力受教育水平、激勵機制有效程度、市場化程度、對外開放水平，及分配制度合理程度等在內的一系列因素。如果不具備這些發展的必要條件，人口不但不會轉化為加速經濟增長的紅利，反而會變成「資源陷阱」。這也是如今的印度正面臨的考驗。

相對於人口格局，更重要的是一套與人口總量和人口結構相匹配的發展策略。

面對勢不可當的人口變化，中國實際上早已開始做應對儲備。早在十幾年前，出現勞動力價格上漲趨勢之時，中國便提出「以改革紅利代替人口紅利」作為新的發展引擎，從持續擴大對外開放、優化營商環境、簡政放權、提高市場化水平等多方面推行改革；同時，推進產業轉型升級，調整經濟結構和發展預期。

此外，不斷提高的勞動力受教育水平，也開始顯現其經濟效益。數據顯示，中國接受高等教育的人口已逾2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。大批高素質的勞動力，與製造業轉型及第三產業發展的機遇結合，正在形成「以人力資本代替人力資源」的發展格局。

擁抱變化 避免人口陷阱

有分析認為，如今中國處於「人力資源型的人口機會猶存、人力資本型的人口機會窗口愈開愈大、長壽型的人口機會窗口逐漸開啟」的發展格局，其「接力棒效應」，使中國目前並沒有脫離有利於經濟發展的人口條件。

最後，避免「人口陷阱」，應改變思維定勢，善於擁抱變化。人口對於經濟社會發展是一個「慢變量」，其變化相對穩定可預測，這為我們做前瞻性的部署提供了條件。惟人口格局變化有其遵循的特定規律，這也意味着在應對人口問題中，沒有太多有效的政策工具來改變現狀，只能着眼長遠，順勢而為。

人口又是動態的，應根據動態人口來制訂相應策略。這意味着監測變化、察覺變化，及根據變化適時調整發展策略同等重要。因此，改變以量為引擎的思維定勢，從變化中的人口結構入手，充分挖掘隨着老齡化社會加劇出現的「長壽紅利」、女性社會出現所帶來的「性別紅利」，及教育水平提高出現的「智力紅利」，或為中國開闢「人口紅利」新天地。

作者是時事評論員

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[歐陽五]