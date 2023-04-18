黃錦輝：內地學者佔比未失衡 吸納「海歸」有利創科發展

筆者認為，在香港大力發展創科的大背景下，內地學者比例增加，意味着香港的「搶人才」舉措有成效，同時也意味着香港對來自不同教育背景的學者具有開放態度，這對於香港學術界和創科領域的未來發展而言是一件好事。

另外，香港各大高校招聘教職人員向來遵循「選賢舉能」的原則，注重考核應聘者的學術實力，而非學者來自何處。這也是香港學術界能夠保持良好國際聲譽、長期吸引各地人才的重要原因。

根據教資會數據，八大「工程科和科技科」內地教員由2019/20學年的254人，增至2021/22學年的354人；「理學科」內地教員同期由323人增至409人。此狀况在理工科為優勢學科的高校更為顯著，科技大學的內地教員比例已逾45%。

內地學者在理工科領域能力顯著

筆者認為，近年來在人工智能（AI）、晶片技術等科研領域，來自內地的「海歸」學者確實有出色成就。若香港高校不對他們伸出橄欖枝，他們的學術水平在海外也非常具競爭力。

近年中美關係緊張，一些內地學者由於簽證等客觀原因，需要尋找新的科研發展土壤；香港背靠內地，對內地學者來說有地緣吸引力。因此，香港高校的內地教員比例上升屬於正常現象。同時，「海歸」內地學者來港工作不僅讓香港創科領域更具備國際視野，還能增進香港與內地在科教領域的互通互惠，成為良好的科技文化交流橋樑。

雖然內地教員的增長幅度較大，但橫向對比國際學者和本港學者的數據可得，內地學者整體比例約為32.01%，依然少於本土學者（34.62%）和國際學者（33.37%）的佔比。整體上來看，3種類型的教員佔比都在三分之一左右。

香港是國際化都會，學術界亦保持追求教研多元化和國際化的理念，2023年QS（Quacquarelli Symonds）世界大學學科排名中，香港共有9所大學、178個學術項目上榜，其中56%的項目躋身前100名。而且不同高校的學科優勢不同，所招聘的教員類型也就不同，例如教大的本土教員比例就高達52%，浸大的本地教員佔比維持48%。可見，香港高校並不存在內地教員「一家獨大」的情况，本港各高校教職人員比例呈現出一種各有特色、動態平衡的狀態。

香港高校招聘 一貫公平公正

香港8間資助大學的招聘原則注重衡量學者的學術能力，從全球各地招攬人才。例如，中文大學成立的多元共融事務處（Diversity and Inclusion Office）制定了珍視社群多元化所帶來的豐碩成果，並在尊重個別異同的基礎上從事學術研究的多元共融原則；在招聘教職員工時也遵循開放、包容的態度，公平公正地對待來自不同國家和地區的人才。香港大學方面亦指出招聘程序是擇優而錄，國籍並非考慮條件。香港注重科研能力的學術氛圍，也讓任教中大的國際知名AI學者、商湯科技創始人湯曉鷗，及港大校長、世界著名材料學專家張翔等內地學者，能更好地引領香港創科領域走向新的高峰。

2022年12月政府發布的《香港創新科技發展藍圖》指出，香港未來需要壯大創科人才庫、增強發展動能，積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑。筆者認為，香港創科發展離不開來自內地和世界各地人才的共同建設，應該擁抱多元、共融互惠，用開放視野和發展的眼光，看待香港學術人才的構成狀况。

作者是香港中文大學工程學院副院長、立法會議員

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[黃錦輝]