鄭立：政府應考慮提升醫院翻譯待遇

本來香港醫護人員就長年不足，牙醫佔人口的比例更比世界上大部分已發展地區為低。本來窮苦大眾要輪候很久的私家診所和醫院，變得比以前更短缺。對基層來說，欠缺醫療資源是一種很切身的痛苦；可是醫護人員無法無中生有，由現在開始增加培養，也是緩不濟急。

故此醫管局有人員提出，他們在外面招聘醫生時，已「不再要求醫生一定識廣東話」。在面對現今現實下，也只能兩害取其輕。

當然我們也不能忘了為何香港醫生要懂廣東話，那是因為特別是公立醫院的使用者，絕大部分是年長的基層人士，你難以要求他們用廣東話以外的語言表達自己，醫生若不懂廣東話也難以問診，這對醫療行為無疑構成很大障礙；產生誤解的話，不僅會危害病人生命，亦可能會令醫生惹上麻煩。

但畢竟香港有很多不懂廣東話的病人，故醫院本來就有醫療傳譯服務，惟據說傳譯人員的待遇不高，使他們的流失率甚高；但因為在港的少數族裔人士愈來愈多，這方面的需求其實是愈來愈大的。

現今預計香港將引入更多不懂廣東話的醫生時，可預見本港醫院的傳譯需求將很巨大，故此大量培養傳譯人員，予以常規化，並給予更好待遇挽留人員，都是必要的。這不僅可以造福病人，也可以為讀語言學科的學生，或者眾多自小在香港成長的少數族裔人士提供工作機會與收入來源。

作者是專欄作家

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[鄭立]