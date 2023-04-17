陳紹雄：完成職安健條例審議 推動安全文化之始

筆者是立法會上述條例草案委員會（下稱「委員會」）成員之一，同樣希望有關修例能與時並進，早日通過實施。而委員會經9次會議，在今年2月底剛完成審議工作，預計4月會在立法會恢復二讀。若獲得立法會大會三讀通過，相信很快刊憲實施，這亦是筆者和巿民大眾所期待的。不過，筆者更希望政府能大力推動建立職安健安全文化，讓各持份者清楚明白責任認知，共同防止工業意外的發生。

從根源入手 預防意外發生

在政府最後提交委員會的條例草案修正案中，當局接納了筆者提出將循簡易程序審訊罪行的檢控時限，由原先建議的一年改為9個月的建議，令當局既有較多時間蒐證，又不會對傷亡者家人造成困擾。

政府新修訂版本中亦清楚表明，法庭除了須參考被定罪單位於案發日相關財政年度的營業額資料外，也加入要考慮被定罪公司提交的相關財務資料，以決定其規模來作出合適和具阻嚇性的罰款。這項修訂配合了普通法精神，相信可釋除中小微企業的擔憂。

不過筆者認為除了加強罰則，當局亦必須推動職安健文化，冀從根源入手，預防意外發生。建造業議會早前提出的「香港建造業主要持份者安全角色及責任」建議，便是針對加強各持份者的責任認知，包括發展商、業主、設計者、總承辦商、分包商，以至一般工人，讓他們明白安全是每個人的責任，當局應大力推行。而在設計和規劃建築物時，亦可把建築和維修風險納入考慮範圍，配合建築設計及管理規例（CDM）和「以安全為本的設計概念」（DFS）等，將有助降低工業意外風險。

另方面，提升建造業界使用創新科技，例如運用人工智能技術監察工地安全，可有助提升職業安全和效率。建造業創新及科技基金早前宣布由4月1日起，提升每個申請機構的總資助上限，由600萬元增至750萬元，以改善地盤內與建築信息模擬及創新建築科技相關的技術。筆者相信「預防勝於治療」，工業意外一宗都嫌多，盡力避免人命傷亡才是上上之策。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]