陳少波：三重框架下思考夏寶龍來港考察的政治信號與戰略意義

對於中共治港方略，香港報章多不喜研讀中共政治文件，往往視之為畏途，而沉迷各種道聽塗說的政治八卦，反對陣營中人更長期陷入宮廷政治之想像。其實只要熟悉中共思維邏輯，便能從看似艱澀的政治文件中讀懂中共治國理政方略，治港亦如是。

簡而言之，中共有極為強烈的歷史自覺、放眼國際的大局觀，與無時不刻的政治時間感，這是我們觀察中央治港方略的重要指引。歷史自覺令中共始終在思考如何走到今天、處於怎樣的歷史階段、肩負怎樣的治理任務；國際大局觀令中共重視外部環境變化對內政的投射，研判戰略機遇與挑戰，重視防範風險，創造與我有利的戰略空間；政治時間感則令中共充滿使命感，不僅善於塑造願景，而且長於以舉國之力推動實現願景。本文不揣淺陋，聯繫近日傳出之公開信息，試從歷史、國際、願景這三重框架，思考夏寶龍此次來港考察所傳遞的中央治港政治信號。

來港考察是中央賦能香港的先聲

5年一屆的黨代會是中共治國理政方略的集大成者，既包括對所處階段與形勢的研判，亦含括對未來5年工作的具體部署。黨代會後，全黨即遵循這一研判，各部門在各層面落實部署；而學習黨代會精神之要義即是政治動員，凝聚對形勢研判與工作部署之共識。二十大報告是歷來中共黨代會政治報告中涉港論述最多的，而且對香港所處的歷史階段做出清晰而準確的定位：推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。

「走向」兩字的研判尤為冷靜。簡言之，即香港處於「由亂到治」和「由治及興」的過渡階段。那麼在這個階段便須同時肩負兩個任務——既須穩固「治」的局面，又須激發「興」之動能。穩固「治」的局面，就須用好中央全面管治權，進一步根治「亂」的根源，「抓住事關港澳長治久安的重大問題，把該管的堅決管起來，把該糾正的堅決糾正過來，把該立的規矩堅決立起來，確保『一國兩制』實踐始終沿着正確方向前行」。

要激發「興」之動能，則須「要引導特別行政區政府準確識變、科學應變、主動求變，找準港澳發展的方向和重點」，因此必須回答「港澳要實現什麼樣的發展、怎麼樣實現全面發展」這一重大課題，「必須探索新路徑、拓展新空間、增添新動能，提升國際高端競爭力，充分釋放社會蘊含的巨大活力」。

上述引文均見於《黨的二十大報告輔導讀本》中，夏寶龍〈「一國兩制」這一好制度必須長期堅持〉一文，這是對二十大報告中治理港澳方略的權威解讀。

由是觀之，夏寶龍此行不僅將進一步督促落實中央全面管治權，「進一步健全特別行政區維護國家安全的制度體系和執行機制」，全面落實「愛國者治港」原則，在重點領域系統推進撥亂反正，而且勢必會在「探索新路徑、拓展新空間、增添新動能」方面有所着墨。其中最令人期待的是，很可能在6天的調查研究後，對於北部都會區建設會加強中央層面的統籌協調，或會出台中央賦能香港的重大舉措。

強化變亂世局下的香港戰略地位

二十大報告對國際形勢之研判，有如下幾個非常重要的論斷：「世界百年未有之大變局加速演進」、「世界進入新的動盪變革期」、「我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種『黑天鵝』、『灰犀牛』事件隨時可能發生」。

如是變亂加劇、新舊格局交替的論斷，是之前中共政治報告中所沒有的，因而非常重要，值得香港政商學界深思，尤其是要放下不切實際的幻想和僥倖心理。

香港不僅是開放型經濟體，而且始終處於戰略前出的要衝之地、各種風險挑戰的風口浪尖。據媒體報道，夏寶龍3月初在京會見特首李家超時曾特別提醒他要有憂患意識，做好風險管理、各方預案。不過在中央戰略謀劃中，香港應對世界變局，絕不僅僅是做好防範，而是會主動出擊求變。李家超等特區高官對中東的多次訪問、國際調解院的籌建，正體現此中深意。

因此筆者認為，夏寶龍此行不僅會推動特區政府制訂不同預案，應對可能出現的各種「黑天鵝」、「灰犀牛」，而且還可能在國際領域上繼續賦能香港，強化香港在變亂世局下的戰略地位，繼續服務於國家的「強國建設、民族復興」戰略，包括在國際輿論場中講好中國故事、香港故事。

中國式現代化中的香港創新實踐

願景政治既是中共宏觀戰略謀劃的體現，更是中共凝聚全黨共識、強化全民認同感的重要法寶，「兩個百年」即是顯例。就港澳而言，過往一貫的願景論述為保持港澳長期繁榮穩定，近年來特別是2020年以來，願景論述的內涵不斷細化、具象化，其中最具代表性的是2021年夏寶龍的「7．16講話」，勾勒出「當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，『一國兩制』在香港的實踐」的「光明景象」。

這段論述自經濟民生、民主法治、社會發展、意識形態、融入國家、國際地位等6個面向，描述了2049年的香港願景，也是官方話語中首次大篇幅的香港願景論述。

其中最為港人關注，也最為各界稱道的是願景論述中的民本關懷（以人民為中心），特別是房屋問題——「現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、『籠屋』」。因此，香港輿論頗為關注夏寶龍此行對香港房屋問題的看法。

不過，若我們試從中國式現代化的視角來觀察，或許可對中央治港方略理解得更全面、準確、寬廣。要言之，香港在中國式現代化中扮演着獨特的地位和角色。而按照二十大報告總結的中國式現代化5項特徵，香港不僅要解決長期困擾的住房難、貧富懸殊問題等，建設「繁榮香港」，還要推動建設和諧共生的「美麗香港」、體現主流價值觀的「文明香港」。這是「兩個建設好」的題中應有之義，將建設好資本主義制度的香港作為中國式現代化的創新實踐。夏寶龍此行或在這一層面加強中央對港的賦能。

從2021年的第三份歷史決議到2022年二十大報告，近年來在中央重要政治文獻中，香港所佔篇幅愈來愈多，所體現的戰略分量愈來愈重。習近平總書記在今年全國兩會閉幕式上，更強調「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，明確將港澳治理置入強國建設、民族復興的國家宏觀戰略高度之上。

總結而言，在這個大背景下觀察夏寶龍來港考察之行，筆者認為，中央不僅將從多個層面加強對港的賦能，也會在統籌協調的同時，進一步督促特區政府做好治理香港的第一責任人，提升全面治理能力和管治水平，推進香港加快進入「由治及興」階段，在新世局中為「強國建設、民族復興」發揮獨特的戰略功能。

作者是香港正思研究院院長

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[陳少波]