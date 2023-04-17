盧文端：夏寶龍國安日講話 體現中央治港思路

對此，本人有以下幾點看法：其一，守住國家安全底線，是中央對香港工作的首要要求；其二，對內外反中亂港勢力發揚鬥爭精神，是新時代香港執政者和愛國愛港力量需具備的政治素質及精神狀態；其三，以「愛國者治港」提升香港本地治理效能，是對全面落實愛國者治港的工作績效要求；其四，關心重視民生改善和經濟發展，實現社會經濟繁榮和市民安居樂業，是香港由治及興的必然要求和具體體現。

守住國安底線 是中央首要要求

夏寶龍主任這幾年領導港澳辦，強而有力貫徹落實習主席治港方略和中央的英明決策，制定實施《港區國安法》、完善選舉制度，全面落實愛國者治港原則，香港終於實現由亂到治的重大轉折，這是香港之幸。今天的香港，已進入由治及興的新階段。夏主任親自來港考察，不僅實地調查了解香港融入國家發展大局、國家安全、民生深層次矛盾、教育和青年工作等各方面情况，帶來中央的關心，而且回顧和總結香港回歸以來，特別是近年來戰勝各種風雨挑戰的歷程，提醒港人不忘修例風波教訓，強調安全、穩定與繁榮發展的關係，凝聚香港不能亂也亂不起的共識，給處在由治及興新階段的港人敲響警鐘、作出提示、營造信任、提振信心，同時也對亂港勢力、美國和西方敵對勢力直接開炮，可謂是非常必要、非常及時。

夏主任致辭以「築牢國家安全防線」為主題，他說「安」是最大的福，「亂」是最大的禍；「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」。他還用「四要四不要」概括港人共同心聲：香港要安定安寧，不要暴亂動盪；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序。夏主任非常沉重地講到：「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的；它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒着我們！

這段擲地有聲的講話，表達了中央對港人守住國家安全底線的熱切期待，顯示了中央維護國家安全的強大意志。

說起維護國安，難免會談到23條立法。香港社會主流意見支持23條立法，特區政府也在積極籌備，相信會在適當時候啟動立法。筆者想說的是，維護國家安全，23條立法勢在必行，同時香港還有許多工作也必須提到議事日程。習主席在七一重要講話中強調，維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則。面對日趨複雜的國際環境，香港應從總體國家安全觀出發，做好維護政治安全、社會安全、經濟安全、金融安全等各方面工作，全面守住國家安全底線。夏主任用「六個相信」，表明中央對香港特區政府、愛國愛港力量、司法法律界、工商界、全體居民與青年人維護國家安全和香港繁榮穩定作用的充分肯定及殷切期望。

發揚鬥爭精神 提升治理效能

整個由亂轉治走向由治及興的過程，都是一個充滿鬥爭的過程。不僅特區許多公職人員為了國家安全、香港安寧、香港人民福祉，面對美國、西方蠻橫無理的制裁，「修例風波」期間，站在鬥爭前線的愛國愛港力量受到暴力威脅，而且香港內外的敵對勢力沒有消停，還在內外勾連、伺機而動。夏主任對特區管治團隊的無畏無懼、頑強鬥爭表現，點個大大的「讚」！這實際上是代表中央鼓勵香港執政者和愛國愛港力量要發揚鬥爭精神，這也是二十大精神的重要內容。

中聯辦主任鄭雁雄致辭時還談到，面對美國、西方主導的輿論蠱惑唱衰香港，我們要再花大力氣加強向外界講好香港故事，讓世界看到一個美好的香港已經回來。這也體現了二十大的要求：形成更廣泛的國內外支持一國兩制的統一戰線。

習主席在七一重要講話中，不僅指出香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，而且強調未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。香港實現由治及興，需辯證掌握「治」與「興」的相互關係。夏主任的致辭希望通過以愛國者治港提升香港本地治理效能，實現由治及興：愛國愛港力量應當好好把握、積極作為，對行政長官和特區政府的施政舉措，應給予支持，多提建設性的意見和建議，助力特區政府有效破解深層次矛盾和問題，展現愛國愛港力量的新擔當、新作為、新氣象。

「治」世必求「興」

「興」成「治」長久

「治」世必然求「興」，「興」不成則「治」不久。鄭雁雄這兩句話講得清楚明白，簡單易懂。在港人看來，「興」就是社會經濟繁榮、市民安居樂業。夏主任在致辭中不僅希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟，跑馬、跳舞、炒股、搵大錢，而且還說香港是一個高度多元、五顏六色的社會，任何人不管持何種政治立場、信奉什麼理念，只要遵守香港《基本法》、港區國安法和特區法律，都可以在港安心做自己的事情，大家共同把香港打造成宜居、宜業、宜學、宜遊、宜養的世界魅力之都。筆者相信，到香港實現由治及興之時，這一切都應該會成為現實。這也是習主席在七一重要講話中對港的殷切期待。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盧文端]