鄧家彪：推動中小企科技轉型 才是解決「人手荒」出路

人手荒的遠因近因

依筆者所見，本港眼前的「人手荒」，既有遠因亦有近因，而遠因有二：一是人口老化，二是人口呈負增長。首先，本港65歲或以上人口佔總體人口的20%，年齡中位數已屆46.3歲；統計處預測到2037年，65歲或以上人口將會達到30%，人口老化已成必然趨勢。其次，香港出生率自2011年起便呈下降趨勢，粗出生率從13.5下降至2021年的5.2，嚴重影響勞動人口結構。再者，香港人口自2019年連續3年錄得下跌，由752萬降至2022年的733萬（臨時數字），去年按年便減少了約6萬人。人口下降，直接導致勞動力減少。

此外，筆者認為有一近因是社會鮮有討論——不少行業因疫情受挫，打工仔女選擇轉行另謀高就者眾。今年初香港社會復常，與內地全面通關，經濟活動瞬間復蘇，疫下疲弱的行業出現爆炸性的需求增長。已轉行的打工仔女剛在新崗位上站穩陣腳，鑑於環球經濟不明朗，實難叫他們承擔風險再次轉行重操故業，因而出現短期的人手荒，部分僱主對此始料未及。

須以廣闊視野 訂長遠戰略部署

在了解人手荒的成因後，是否一刀切、簡單地「擴大輸入外勞」，就能解決眼前的問題？恐怕沒有這麼簡單。就近因而言，勞動力會因應市場供需調節，當經濟形勢進一步明朗，打工仔女對就業市場前景恢復信心，勞動市場勢必再度活躍起來，部分行業的「短期性人手荒」自然迎刃而解。然而，面對人口老化、生育率下降的宏觀問題，香港就必須以廣闊視野，作長遠的戰略部署。

人口老化、生育率下降，顧名思義，就是年輕的勞動力不足，也代表社會能夠承擔「重體力勞動」的人口減少。現時香港不包括外傭的勞動參與率只有56%，低於新加坡的70%，後者只計算新加坡公民和永久居民。因此，香港尚有勞動力能夠釋放到市場之中，故只要減輕工作對體力勞動的需求，改善工作環境，就能使更多人有能力勝任且願意擔任相關工作。

筆者於去年12月出訪新加坡，與新加坡全國職工總會代表見面，了解到新加坡於疫情期間，全速推動企業數碼轉型，鼓勵企業大規模採用新科技，減少工作對員工的體力需求之外，也藉此改善了工作環境，讓低技術崗位邁向高質量及高增值發展。當地有僱員由最初害怕數碼轉型，改變成樂於接受使用科技。

藉科技減輕人力需求

根據思科公司的《2020亞太地區中小企業數碼化成熟度研究》，本港中小企在14個亞太地區中的排行只得第八；本地中小企面對數碼化的挑戰，主要是「不知道如何開始」、「太昂貴」及「缺乏人才」。而香港中小企佔全港企業的九成以上，佔私營機構總僱員人數約一半。面對人手荒，要與大企業競爭往往處於下風，亦難以透過大幅提升工資搶人，故此政府應積極支援本地中小企實現數碼轉型，減輕對體力、勞力職能或崗位的需求，助力中小企及其員工向高增值、高質量發展。

筆者就觀察到，本港面對「人手荒」較為突出的行業，是可以藉科技減輕對人力的需求。以建造業為例，有內地建築商研發了18款建築機械人，能包辦測量、混凝土施工、砌磚抹灰、內外牆噴塗等工作。而本港建築署近年亦在不少項目中起用建築機械人，減少工人需要於高危環境工作。以安老業為例，護理員可使用轉乘扶抱機械人，減少轉移長者時對腰部的負擔和體力需求，令照顧長者變得較輕鬆；運輸業也可仿效內地經驗，引入自動駕駛技術，聘用有駕駛執照者作為「安全員」，減少長時間駕駛引發的不適。

事實上，香港正朝向國際創新科技中心發展；可惜，業界多番向政府反映，指出現行的法規上存在不少難點痛點，令屬於本港的科研成果難以找到合適應用場景，無奈只能往境外尋求機遇。故筆者認為，人手荒正正是一個契機，只要政府出手配合，將創科成果結合中小企對人手的需求，定能開發大量應用場景，讓本港創科成果落地。

最後，筆者認為無論從解決人手荒的角度，還是推動本港創科發展來看，政府都應大力支持本地企業——特別是中小企——採用科技將低技術工種升級，作為本港長遠克服人口老化、生育率低的重要舉措。

作者是工聯會立法會議員

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[鄧家彪]