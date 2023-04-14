林振昇：應對勞動力短缺 需訂全盤策略

近日社會的討論聚焦於哪些行業出現勞動力短缺，應輸入幾多外勞以解決當前問題。商界紛紛放風指不同行業各缺數百至數萬人，如不及時以外來勞動力補足，將拖累整體經濟。其實有關外勞的討論，不能簡單地二分為「贊成」或「反對」輸入。

人力資源不止是數字

引入外勞會改變勞動力市場的供求情况，亦會對經濟產業發展帶來變化，這種連動，可以說是一把雙刃劍，有利有弊。我們並非盲目反對輸入外勞，重點在於如何調節！在保障本地工人就業質素的前提下，如何改善勞動力配置促進經濟發展、以什麼機制輸入外勞、哪些工種必須以外來勞動力補充、如何評估大量輸入外勞的潛在影響、如何防止輸入勞工由補充性變成取代性、防止本地人才技術斷層，社會需要就此等問題更理性和負責任地討論。

本系列一連4篇，將從社會整體利益角度，分析擴大輸入外勞所衍生的各類討論。本篇會先以近日熱議的勞工顧問委員會（勞顧會）機制為切入點，分析是否有必要循特別途徑輸入外勞，以及如何就此作整體的社會經濟影響評估。

勞顧會的調節機制

勞顧會是一個極具代表性的三方協作平台，包括政府、僱主和僱員代表。自1927年起運作至今，勞顧會就有關香港勞工事宜向勞工處長給予建議，包括監察「補充勞工計劃」的個案審批。或許有人會批評勞顧會審批申請欠效率，但事實上，委員一直以短時間完成每個個案的審批工作；至於申請個案最終是否獲批及所需時間，是由勞工處決定，處方更不會就審批結果向委員解釋。

勞顧會作為現有機制的好處，在於它具備清晰程序，包括輸入勞工的時限和名額，讓社會易於監察，也能因應市場狀况調節。以輸入廚師為例，2016年獲批人數佔申請者的34%，而到2020年已有逾70%獲批。補充勞工計劃背後有兩個清晰原則：（1）輸入勞工的目的只是紓緩當前人手短缺，長遠而言僱主應透過積極培訓本地人以填補有關空缺，故勞顧會審批個案時，會考慮僱主在這方面的努力；（2）如空缺屬於計劃附表所列的職位類別，申請通常不獲考慮。該附表之所以會包括侍應、收銀員等職位，原因非常明顯——這些職位的入行門檻不高，專業性也不強，本地人只需稍加訓練就可以應付工作，沒必要引入外勞。

近日有消息指政府正研究參考院舍特別計劃做法，准許建造業等由專責小組審批輸入勞工的申請，繞過勞顧會審批。專責小組是否能夠與勞顧會一樣，有公開的審批原則和機制，以及三方參與？

就運輸和建造業人手短缺，勞福局長指要留待相關政策局，即發展局和運輸及物流局決定是否需要以特別計劃輸入人手。部分相關研究和評估工作，的確可交由政策局處理。但輸入外勞不能只看個別行業需求，也不能由政策局各自決定，因現時不同行業的人手短缺並不平均；輸入外勞對社會的整體影響，也難由個別政策局評定。早前就有組織揭發懷疑有院舍剋扣非本地護理員工資。大量輸入外勞而沒有充分評估其潛在影響，會令以上問題叢生。

說到輸入外勞的正反分析，很多人會認為新加坡的成功，部分是源自外勞所提供的勞動力。不過，新加坡對外勞的依賴不無代價——疫情期間當地外勞大減23.5萬人，導致勞動力嚴重短缺；疫後，新加坡政府宣布新措施（包括技術轉型）以減低對外勞的依賴。可見就算要輸入勞工，也得有退場部署。

從人口結構做起

雖然當局會於今年中開展新一輪人力資源推算，但香港今天面對的不止是勞動力短缺。香港受困於人口流失、老化及出生率低的問題，如沒有全盤策略，勞動力短缺和錯配只會長期存在。擺在我們眼前的問題涉及人口結構，早已超出勞工範疇，我們的視野自然不能局限於短期內要輸入幾多外勞。

長期而言，我們如何確保未來有足夠、有質素的勞動人口；如何透過科技，讓各行各業升級轉型？本屆政府上任以來，雖然推出了數項特別輸入勞工計劃和人才計劃，以增加香港人力資源，惟從未就各計劃做嚴謹而全面的社會經濟評估。面對早已轉變的人口結構，我們應及早部署，讓市民看到香港社會發展的目標與前景。

（香港勞動力配置系列 四之一）

作者是勞聯主席、立法會議員

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[林振昇]