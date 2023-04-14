香港社區組織協會、香港露宿者權益會：向弱者抽刀 幸福感何來？

類似情况並非新事物，早在2012、2015及2019年，不同政府部門曾經3次在未有事前通知下，丟棄數十名無家者的物品，後來本會先後3次協助無家者控告政府。

無家者被負面標籤 奈何社會支援不足

蓄意棄置無家者物品，是否要令無家者不易在原本位置露宿？是否覺得無家者是「不受歡迎人士」，抑或「地底泥」可被欺負？以往當局在公共椅子中間加裝鐵欄、圍封市區天橋底、晚上11時封鎖公眾足球場看台等，種種行徑，似乎很難予對無家者友善之感。雖然香港無法例批准或不批准市民露宿，但當局是否有「無家者不友善政策」？

事實上，無家者從來被社會負面標籤——無家者都是「有礙觀瞻的」、「骯髒的」、「有病的」、「有臭味的」；我們間中亦聽到不少對無家者的負面評語，包括「無家者都係自己攞嚟衰」、「爛泥扶唔上壁」、「無家者都是乞丐」，甚至有父母將無家者視作反面教材，偷偷向他們孩子說「你要畀心機讀書呀，如果唔係第日要瞓街啦……」

無家者的露宿成因，既有個人因素，亦有社會因素。根據多年前線觀察，無家者的成長背景令他們未必學懂管理情緒，不容易面對社會認為的「不成功」（例如失業／離婚／失去住屋等）。在住屋問題方面，至今仍是社會一大難題，以現時社署向私樓單身綜援戶發放每月最多2515元租金津貼，此金額只能支付沒有窗的牀位／板間房／「太空艙」，十數名男女共用一兩格廁所或浴室，很多時無冷氣及有木虱，不少炎夏已租住的居民被迫選擇再露宿。

據本會研究，無家者「再露宿中位數」高達4.2次，再露宿原因包括私樓住屋環境惡劣、無家者宿舍一般最多只可居半年，再加上申請公屋的單身人士計分制，令無家者「上樓」遙遙無期。

無家者人口激增 宿位服務增長低

無家者人口持續增長，人數由2013年3月的595，增至2022年3月的1564。據2022年審計署報告，現時3隊政府資助的無家者外展隊，探訪覆蓋率不及無家者人數的一半，當中未計算3隊外展隊每星期3晚可接觸到的無家者人數，亦未計算本會作為第四隊外展隊探訪的無家者人數。除了低估無家者人數，宿位供應不足亦是一大問題。2013年政府資助的無家者宿位僅202個，到2022年，資助宿位只增至228個，增長率僅12.8%，服務遠遠趕不上人口增長。除了僧多粥少之外，目前受資助的無家者宿舍住宿期一般最長僅6個月，導致無家者往往被迫再在街上露宿的問題，同樣亟待檢討。

港應訂友善政策 外地經驗可借鏡

今次觀塘碼頭事件並無引起廣泛關注，相較數十年前，日本曾發生有人將一名無家者丟在河中淹死了，引起當地輿論激烈討論，及後引發日本立法保障無家者，禁止政府丟棄無家者物品。在台北，若登記為無家者，均可獲免費牙齒服務，並獲台北市當局提供儲物袋，可把個人物品擺放市內公園，日間無家者可外出工作，不用擔心個人物品被人丟棄。

反觀香港，本會數年前已向政府反映無家者需要在公園存放儲物袋，惟遭當局拒絕，理由是公園不單止供無家者使用，惟當局並未充分考慮無家者在公眾地方露宿的需要。

碼頭無家者被丟棄家當事件，反映設立儲物空間予無家者的必須；期望事件能產生正面效應，讓政府思考如何更全面支援無家者。

行政長官李家超在去年施政報告提到，要為市民帶來「幸福感」；同理，當局應考慮訂立「無家者友善政策」，保障無家者免受滋擾，增撥資源改善資助宿舍及外展服務，避免出現針對無家者的不友善行為（包括晚上不要封閉球場看台等）。政府應發揮帶頭作用，接納而非排擠無家者，讓他們感到社會真正的關懷。

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[香港社區組織協會、香港露宿者權益會]