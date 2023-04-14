狄志遠、黃俊瑯：冀夏寶龍來港多聽民意

社會事件及疫情後，香港正走向復元；但經歷重大事件之後，有些事情是有所改變。而在這些「變」當中，是要取得平衡，才能讓香港繼續發揮自己的獨特優勢。

全面管治權與港人治港

2019年社會事件，令中央擔心香港社會穩定及國家的安全，於是在港訂立《港區國安法》及完善選舉制度，並產生即時之效，社會穩定下來，大家對國家安全的意識提高，立法會回復正常運作；但亦令不少人對香港的未來發展產生信心危機，有人失望，有人離開。

要重拾民心，除了搞好民生、經濟之外，香港仍然要保持社會的自由及法治，體現港人治港。因此，中央全面管治權與港人治港是「一銀兩面」。中央及特區政府除了重視管治權及國家安全之外，亦應繼續令香港市民對港人治港充滿信心、政治制度會繼續走向民主、市民參與公共事務的權利得到保障，最終落實《基本法》列明的行政長官及立法會由普選產生。

一直以來，香港是一個國際都市，比內地其他城市更有力聯通國際，這也是我們的獨特優勢。惟中美角力下，國際關係變得複雜。我們要保障國家安全，又要讓國際社會對香港制度保持信心，特區政府就要拿揑得準。這並不是走到外國宣傳香港就成事；基本是要讓香港保持自由、開放、法治及民主。這些都是香港成為國際城市的基石。國際社會對香港重拾信心，人才及資金就會來。香港繼續作為國際城市，不單有利本港，更有助國家發展。

行政立法關係 既配合又監察

立法會的主要憲制責任是代表民意、監察政府施政。若議員只單一地支持政府施政，香港政治制度就會失去制衡（checks and balances），政府施政就會逐漸遠離民眾，官員就會變得自把自為。特區官員要明白，議員是監察者，批評政府不足之處是應有本分。今日的立法會及未來的區議會，應發揮多元聲音，因香港是一個多元社會，有不同意見是理所當然。只要求同存異、理性處理分歧，就能找到出路。除議會外，亦應容讓民間有更大空間表達不同聲音，由下而上推動社會發展。民間的參與，能夠發揮積極的社會建設作用。

國家主席習近平表示，中央政府珍視、支持香港長期保持獨特地位和優勢。現在一切回復正常，我們要走回自己的道路，在配合國家發展下，我們是有絕大優勢。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]