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2023年4月14日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：「侵犯私隱的恐懼」何來？ ／文：葉蔭聰
聞風筆動：入境處長披露國安委決策 遭內地官媒背景KOL炮轟 ／文：李先知
江玉歡：今天的「委員會制度」是否仍能奏效
狄志遠、黃俊瑯：冀夏寶龍來港多聽民意
香港社區組織協會、香港露宿者權益會：向弱者抽刀 幸福感何來？
林振昇：應對勞動力短缺 需訂全盤策略
鄧家彪：推動中小企科技轉型 才是解決「人手荒」出路
筆陣：「侵犯私隱的恐懼」何來？ ／文：葉蔭聰
【明報文章】上月底，立法會交通事務委員會參觀生產力促進局時，議員田北辰批評香港在推動「智慧城市」時「太偏向尊重私隱」，認為必須「克服侵犯私隱的恐懼」。
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筆陣：「侵犯私隱的恐懼」何來？ ／文：葉蔭聰
聞風筆動：入境處長披露國安委決策 遭內地官媒背景KOL炮轟 ／文：李先知
江玉歡：今天的「委員會制度」是否仍能奏效
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