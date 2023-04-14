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筆陣：「侵犯私隱的恐懼」何來？ ／文：葉蔭聰

【明報文章】上月底，立法會交通事務委員會參觀生產力促進局時，議員田北辰批評香港在推動「智慧城市」時「太偏向尊重私隱」，認為必須「克服侵犯私隱的恐懼」。

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