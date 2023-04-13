郭玲麗：學好普通話 聯通全天下

打開東南亞國家的「寶庫之匙」

普通話作為現時全球華人的共同語言，筆者認為提升本港巿民整體的普通話能力，是未來發展的基本要素，所以官、商、民應共同合力提倡，政府應牽頭推動，例如優化現行學校普通話教育、要求公務員必須有的普通話水平等等，以優化及提高普通話認受性和社會地位。商界可就相關事宜提供資源、交流及實習機會，讓港人感覺到學好普通話可以有更多就業機會；而社區組織可舉辦更多不同以普通話為主的活動，帶動學習普通話的熱潮，提高社會學習氛圍。

學好普通話不單止是方便到內地就業、升學及發展，更是打開東南亞國家的「寶庫之匙」。香港作為國家對外窗口的角色，肩負聯通世界的重任，「一帶一路」更是國家重要戰略，加強與東盟區域互聯互通，才能取得共贏，共創美好生活。筆者去年與民建聯一眾議員到訪東盟國家，當地華人都能夠操流利的普通話。現時全球約有14億人使用普通話，普通話亦是全世界華人重要的共同語言。華人已分佈在世界不同國家，所以不論是經貿合作、科研交流和旅遊參觀，均佔有龐大市場。我們要把握機遇向外發展聯繫，就要學好普通話，才能走進這個「大舞台」。

反觀現時以粵語為母語的孩童，他們所說的普通話不靈光，甚至被人揶揄，故此學習普通話的動機和自信心大減，間接令不少港人誤以為普通話「難學」。在科技輔助的介入下，這個「學習難題」已能夠迎刃而解，目前不少教育機構應用人工智能（AI）程式輔助孩子學習。

筆者早前與其他機構合辦兒童普通話朗誦比賽，採用高新技術的全新參賽和評審方法，參賽者按照內容朗讀後，上載到指定應用程式，利用AI程式評審和分析他們的作品，並提供準確和全面數據，從而掌握自身普通話水平，可有效針對改善不足的地方。筆者其後收到家長回饋，表示孩童的普通話有進步趨勢，進而增加學習普通話的興趣。

將普通話列為錄用公僕指標

「工欲善其事，必先利其器」，科技進步帶來輔助學習普通話的工具。香港融入國家發展，與內地交流更緊密和頻繁，港人的普通話水平必須提升。筆者認為特區政府可借這「東風」，提升學習普通話的社會氛圍，建議投考公務員人士要達到國家語言文字工作委員會（國家語委）普通話水平測試的指定級數，將具備普通話語言能力，作為錄用公務員的一項指標。

筆者早前以書面質詢形式，向教育局詢問有關檢視「普教中」的推行情况，及制訂加強推動「普教中」的計劃。局方指國家語委去年發布《中小學生普通話水平測試等級標準及測試大綱》（試行），於同年12月中試行，並回應會密切留意並適時檢討香港學校中小學普通話科的課程，以期與國家標準接軌，進一步優化普通話學習成果評估，提升普通話教學效能。

筆者認為，學好普通話是百利而無一害，用於人際溝通交流、聯通世界各地及把握國家發展機遇，故此期望本港教育與國家普通話課程盡快落實和接軌，特區政府部門應與內地部門緊密連繫，讓香港的普通話可以高質量地發展。

作者是民建聯立法會議員

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[郭玲麗]