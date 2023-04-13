韓俊賢：只着眼規管電動工具車 見樹不見林

立法規管就可解決問題嗎

「低碳出行」肯定是現在的世界潮流。筆者認為，政府終於能夠正視電動滑板車等電動可移動工具在街上「不合法」地行走的問題，就此開展立法規管工作，確是一大喜信，也認為已經「遲行一步」的香港，在這方面將有一大躍進。事實上，從正面角度看立法，相信會對整體社會帶來不少好處——首先是即使沒有立法，本地使用電動滑板車等的情况，尤其是外賣員行業，已經十分普遍；其次，愈來愈多市民基於環保等理由而使用電動工具出行，立法之後，非政府機構便可名正言順地推廣低碳生活；再者，立法亦有助保障行人路或單車徑的其他使用者的安全，以及萬一出現意外時劃清權責。

基於以上幾點，民主黨認為特區政府展開立法規管的舉動，值得鼓勵。然而，是否立法就能夠解決當前出現的問題呢？

就新加坡在2021年針對電動可移動工具而實施立法規管的內容，也同時對照香港近日有報道所提到政府考慮立法的版本，互相都有較嚴謹或較寬鬆之處，這方面也值得討論。兩地相同之處，或在於相關運載工具的限速和尺寸，同時亦規定必須於單車徑上行走，不得駛出馬路或行人路。惟值得比較的是，新加坡規定相關使用者，需要通過陸路交通管理局（Land Transport Authority）舉辦的考試，及格方可正式上路；但在香港現時討論的版本並無這規定，甚至也有人稱並未設定年齡下限等。

仿效星洲資格試 或可更保障市民

綜觀兩地情况，新加坡當地因為外賣速遞員使用電動可移動工具的需求大，因而促使政府在這方面開展規管工作；反觀香港的情况，某程度上是市民對於外賣速遞員因使用這些工具在街上穿插，而引起公眾詬病，促使社會上有聲音要求當局立法規管。當然，如果按現時的消息來看，規定最高車速並令相關器具在超速時自動斷電，或者能夠減少電動可移動工具「風馳電掣」高速穿插等危險情形。兩地立法的源起雖略有不同，但香港若能仿效新加坡，即相關工具使用者須通過一個資格考試，似乎對市民會有更多保障。

單就上述而言，只能夠規管電動可移動工具的硬件或使用者的相關情况；但香港的道路網絡或環境，又是否真的適合使用？倘若我們將視角由電動單車，轉到現時在道路上都常見的普通單車，一般市民也會認為，其實香港的道路環境甚至單車徑規劃，現時並不友善。

從港九市區路面設計來說，單車經常被迫於一般馬路上行走，從而造成險象橫生的情形；而駕駛者與單車使用者亦基於不同理由而互不相讓，這方面本身已是問題。民主黨過去都曾指出，因為政府將單車定位為消閒工具而非交通工具，使其角色出現衝突，同時在管制上亦有灰色地帶。

在本次討論的立法範圍，其中就包括相關電動可移動工具必須在單車徑範圍內行駛，不得使用馬路或行人路。對一般道路使用者來說，過去電動滑板車等被視為「炸彈」的原因，正是後者在行人路或馬路上左穿右插，易生危險，立法旨在減少這些危機。不過，誠如上文所述，一來現時港九市區根本難言設立單車徑，與此同時，就算是新界的新市鎮，設立單車徑也是基於消閒原因，而並非以出行為基礎。

本地配套不足 立法事倍功半

坊間有論者對於單車與這些電動可移動工具，一同在單車徑出行的情况有所疑慮。我們當然認為可以討論，但相信問題不大。

需要規管這些電動可移動工具的原因，正是因為它們正在普及化，且漸融入日常生活當中，也可以令市民出行或特定行業人員在工作中更為方便，而並非只是讓大眾在閒暇時以此作為單車之外的代替品。如果單車徑的設立或擴展速度未能追上，即使規管這些電動可移動工具，它們亦只能「迫不得已」於馬路或行人路在限速之下行走，人車爭路或由此衍生的意外，並不會因立法而減少。使用者自認為在合法應用這些工具，當中可能引起的爭執，或會比現時更多。

如果政府有心希望這些低碳交通工具，成為市民接駁補足如鐵路或巴士等集體運輸的「最後一里」，以及真正保障市民安全，恐怕單純的規管並不是完全可取的辦法。只有藉規管和增加配套雙管齊下，方可達至使用者和市民的雙贏局面。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]