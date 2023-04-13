陳帆川：facebook僅剩3%帖文是新聞

Meta面對英國、美國和加拿大施壓，要為facebook上出現的新聞負責，向新聞機構付費。Meta自此幾乎取消所有媒體合作項目，大幅降低新聞佔該平台的比重。今次委託美國諾恒經濟諮詢公司（NERA Economic Consulting）撰寫報告，就是要反駁媒體認為Meta透過新聞內容免費賺大錢的指控。

報告指出，新聞內容對facebook的經濟價值很小，而且一直萎縮；facebook向美國用戶發送的帖文裏，即使將非新聞內容都包括在內，亦只得7.5%附有連結，九成以上帖文都是影片和圖片等「原生內容」。

報告同時反駁英國新聞媒體協會（News Media Association）去年委託劍橋大學教授撰寫、估算新聞內容每年在英國向facebook貢獻高達2.35億英鎊的一份報告，認為該計算是建基於用戶花6%時間在facebook看新聞，但忽略了一個事實是，即使facebook完全砍掉新聞，用戶都可以看其他內容，參與度和廣告收入也不會大跌。

而對新聞機構來說，報告「粗略估算」它們約1%的財政收入來自facebook上出現的新聞連結，數字雖小，但並非無關緊要，以此推論新聞機構在facebook上的得益，不會少過facebook透過新聞的得益。與此同時，facebook並非新聞機構不可或缺的平台，因此新聞機構沒有條件向Meta強加條款。

報告同時指出，很多用戶認為facebook上的新聞已經太多。英國路透新聞學機構去年的報告顯示，英美澳加都有兩成facebook用戶認為新聞太多，數字比其他社交平台為高。

有趣的是，為何僅3%新聞都嫌太多？原因可能是，今次報告並無涵蓋欠缺新聞連結的新聞內容，例如網媒的「造圖」和影片，以及KOL（意見領袖）就新聞所發表的意見。這些帖文對於新聞機構吸納讀者的作用近乎零，但對用戶來說卻全部跟新聞有關，因此覺得新聞氾濫。

新聞機構採寫的是第一手資料，但facebook長年是第二手甚至第N手資料的散播平台，因此吃力不討好，甚至被Meta「嫌棄」。新聞媒體是不是時候想像一個沒有facebook的未來？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]