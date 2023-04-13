梁家權：以遊戲推動新聞業發展？

最近，《紐約時報》遊戲部門主管Jonathan Knight接受了一些訪問，回顧Wordle過去一年的發展。在訪問中，Knight肯定了Wordle對報館的貢獻。具體而言，他以報章的網上訂閱人數作為指標，指出對比只看新聞的訂戶，那些有同時看新聞和玩遊戲的訂戶，更有機會持續訂閱。換言之，一個與新聞無關的遊戲，可以為機構穩住舊有讀者，甚至吸納新讀者，實在是功不可沒。Knight將新聞比喻為太陽，指出新聞內容固然是報館的核心要素，但其他配套例如遊戲，卻一樣可以為讀者帶來價值。

數碼時代下 需發掘遊戲社交面向

當然，新聞媒體附設遊戲並不是新鮮事。在紙媒時代，不少實體報章早已設有遊戲專欄，提供類近Wordle的猜字遊戲，以及各式各樣的拼字、解迷、數獨遊戲（Sudoku）等。但到了數碼時代，傳媒除了要努力維持遊戲本身的質素之外，更需要發掘到遊戲的社交面向。

文章開首提到，Wordle之所以能夠一夜間成為潮流，或多或少跟它的分享功能有關。當人們在社交媒體上看到身邊朋友都在玩這個遊戲，自然都想參與其中，避免落後於潮流。就在上月下旬，《紐約時報》為進一步增強Wordle的社交功能，開設了一個名叫「Wordle Review」的新欄目，每日與讀者講解當天的Wordle選字，讀者亦可以留言討論，增加互動。

由Wordle遊戲的發展，我們可以看到新聞和遊戲其實是存在一個頗為微妙的關係。新聞一向予人的感覺是嚴肅和枯燥乏味，與遊戲強調的新奇、好玩、刺激的特質格格不入。但在近年，這兩個看似風馬牛不相及的事物，關係卻愈趨密切。眾所周知，踏入數碼時代，新聞行業開始面臨不景氣的困局，為維持競爭力和吸引新一代讀者，傳媒機構就要苦思如何革新，而遊戲似乎提供了其中一個解決途徑。

藉遊戲吸引讀者的3種做法

大體來說，傳媒借助遊戲來吸引讀者，主要有3種做法。首先，就如上文談及，傳媒可以利用Wordle等與新聞無關的遊戲，擴闊受眾群，藉此誘導遊戲玩家轉化成新聞讀者。

除此之外，在過去廿年，我們亦見到不少新聞媒體持續製作一些「新聞遊戲」（newsgames）。做法是以遊戲形式講述新聞故事，增加趣味，並利用互聯網的互動性，讓讀者透過參與遊戲從而了解事件的來龍去脈。

就主題而言，不少新聞遊戲都是圍繞政治和天災人禍，前者例如會要求用家模擬自己是一名市長參加選舉，或者代入政府官員角色去制訂財政預算，讓他們從中了解政府制度的運作（註1）。而後者則例如讓玩家代入難民身分，在遊戲中經歷千辛萬苦逃離家園。對比純文字報道，遊戲的互動過程或令讀者更能感受難民面對的苦難（註2）。

第三，新聞和遊戲的緊密關係，亦可見於「遊戲新聞學」（gaming journalism）的興起。近年，全球電子遊戲產業發展蓬勃，打機已成為許多年輕人的主要娛樂。是故電子遊戲的經濟、文化和社會影響絕對不容小覷，需要傳媒多加關注。

另外，傳媒透過增強遊戲新聞，亦可能有助吸納年輕讀者。雖然有研究指出，現時不少新聞工作者仍然瞧不起遊戲新聞，因為對比起政治和經濟等硬性新聞，電子遊戲似乎只屬於小眾議題（註3）。惟事實上，在過去一段日子，電子遊戲已逐漸成為重要的新聞題材。例如英國《衛報》的文化版，除了有慣常的書籍、電影、古典音樂、舞台表演等新聞，也涵蓋遊戲新聞，證明電子遊戲已開始登入大雅之堂，與其他文化工業平起平坐。而美國《華盛頓郵報》就將遊戲新聞放置於科技版，視電子遊戲為重要的科技創新。

避免喧賓奪主 考驗業界創意

總的來說，新聞行業無時無刻都要緊貼社會趨勢。隨着手機和電子遊戲愈趨普及，可以預見新聞機構未來在新聞題材、報道手法和營運策略上，會陸續加入遊戲元素。當然，如何善用遊戲配合新聞，而不令遊戲喧賓奪主，都考驗新聞工作者的創意。

註1：Garcia-Ortega, A., & Garcia-Aviles, J. A. (2020). When journalism and games intersect: Examining news quality, design and mechanics of political newsgames. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 26(3), 517-536.

註2：Plewe, C., & Fursich, E. (2018). Are Newsgames Better Journalism? Empathy, information and representation in games on refugees and migrants. Journalism Studies, 19(16), 2470-2487.

註3：Perreault, G., Vos, T. (2020). Metajournalistic discourse on the rise of gaming journalism. New Media & Society, 22(1), 159-176.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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