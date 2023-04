【明報文章】今年兩會之後,北京陸續開展重量級的外交活動。國家主席習近平訪問莫斯科之後,又高規格接待法國總統馬克龍,歐盟委員會主席馮德萊恩也一併同行;而中國駐歐盟大使傅聰也在馬克龍和馮德萊恩訪華時接受了《紐約時報》的訪問。《紐約時報》在4月6日的訪問報道的中文版標題為「中俄關係遭曲解」,而英文標題為「China's Ambassador to the E.U. Tries to Distance Beijing From Moscow」,直接翻譯應該是「讓北京和莫斯科保持距離」。而文中引述傅聰:「就在俄羅斯入侵烏克蘭的3周前,普京總統與習近平簽署了一份聯合公告,宣稱兩國友誼『沒有止境』。但傅聰表示,中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊,一些人『因為所謂友誼或關係『沒有止境』的說法,就故意曲解這一點』。」