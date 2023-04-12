麥家昇：AI對文創產業的影響與挑戰

專家系統、機器學習和人工神經網絡等新技術被開發出來，使AI能夠更好地模擬人類思考和學習過程。這些技術的發展，推動了自然語言處理、圖像識別和機器翻譯等領域的發展。近年，深度學習技術的出現，令相關領域取得更大、更快的進展，AI無疑對人類生活產生了深遠影響。

AI應用最近迎來比較「驚喜」的技術——ChatGPT及AI繪圖。ChatGPT其實是一種基於自然語言處理技術的對話機械人，類似蘋果公司或Google的語音助手，但效能更強。AI繪圖（例如Midjourney）則是一個利用AI技術來自動創建圖像或繪畫作品的技術。

ChatGPT從2018年的第一代，到2023年的第四代，已被廣泛應用於客戶服務、聊天機械人、智能助理等領域，為大眾提供更方便和高效的服務。AI繪圖技術不斷發展，許多新的商業應用被推出，如Midjourney、NeuralPaint、GANverse3D等。這些技術，令非專業繪畫者都能創作出精美的圖像，特別應用於插畫、遊戲和動畫等行業；類似的AI發展應用，亦為文創工作者帶來不少機遇和挑戰。

自動化模式 威脅人類創意

ChatGPT無可否認為不少文字工作者提供了高效省時的高質量文本，不少簡單工序例如電郵回覆、文章撰寫，甚至文字修正和分段編輯等，都勝任有餘。這既可降低工作成本，亦減少人力和時間成本，有助提高文化創意產業的效率、品質和創新能力。而在音樂、影視、遊戲等領域，AI可以生成高質量的音樂、影片和遊戲內容。再深化一點，AI還可以幫助文化創意產業進行智能分析和預測，例如通過分析用戶數據和市場趨勢，預測未來的文化創意產品和服務方向。

然而，AI跟不少科技一樣，在發展過程中對業界帶來不少前所未有的挑戰。AI的「自動化模式」降低了人類創意的價值，使文化創意產業中的「真人類」創意受到威脅。而且，AI可以對文化內容進行智能分析和推薦，從而影響使用者的文化體驗和品味，降低了大眾對文化作品的獨立思考和評價能力。

必須指出，AI還可以從大量的文化資料中學習，進而創作出跟現有文化作品相似的產品，會令文化創意產業中的原創性受到損害。事實上，這個原創性的損害，更值得大眾反思——抄襲、模仿、參考，過往都不時在業界發生，除了倚賴坊間的考證及指證外，其實亦需要法律上的支援。

港應借鑑國家AI倫理規範

AI所帶來的道德倫理及法律上的影響，實在需要關注。例如AI在文創界別所衍生的道德倫理問題，包括知識產權、價值評估、自動化創作等，政府實在需要未雨綢繆，探討並制訂相應的監管政策。由於AI的影響不局限於部分國家，好些商業及學術機構亦已經開始制訂AI應用的道德和法律準則，避免發生像早前韓國三星電子公司原始碼外泄，或其他敏感信息被濫用的問題；英國劍橋大學亦在較早前公布有關AI應用的規範。

香港作為區域重點知識產權中心，應該借鑑國家新一代人工智能治理專業委員會於2021年發布的《新一代人工智能倫理規範》，將倫理道德融入AI的全生命周期，為從事AI相關活動的自然人、法人和其他相關機構等提供倫理指引，提升AI應用中的道德、法律、透明度和隱私保護等方面規範。

同一時間，香港作為國家的科技創新中心，不應阻擋AI發展，反而應該就AI的應用制訂法規規範，以保障消費者權益和社會公正。因為AI對文化創意產業的發展的確帶來複雜影響，所以更需要通過有效的管理和監管，保護文化創意的原創性和價值，以促進未來的健康發展。

作者是香港文創互動發展協會常務副會長、香港青年時事評論員協會成員

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[麥家昇]