田方澤：學童人口下跌 教育規劃如何回應社會需要

過往曾有一段時間，針對學童人口下降，採取殺校等措施，引來業界疑慮：辦學不是開舖，不是沒有生意就關閉炒人，待人口回升方培訓人才。開班數和殺校等問題，往往跟整體教育質素掛鈎；而整體教育規劃，又需回應社會需要。

香港長遠的人口規劃

千禧年初，小學殺校潮「血流成河」，源於香港學生人口整體下降，學校收生不足。經歷「雙非」（父母均非香港居民）嬰兒潮使學童人口回升，到2012年時任特首梁振英推行「零雙非」政策後人口回跌，至今學童人口漸穩定地下降。

根據政府統計處在2020年9月發表的人口推算，香港出生率呈下降趨勢，而且6歲和12歲的學齡人口，至2029年時，將較2023年分別下跌約7000人及約1萬人。該報告於2020年發表，仍未計算近年移民潮對學童人口和出生率帶來的衝擊。

學生人數少了，按邏輯自然要裁減學校，因此局方提及考慮搬遷和合併學校等措施，以維持穩定。不過，措施是否足以穩定學校編制，保障不同地區學童可就近入學，同時避免有經驗的老師流失、年輕教師無法入行而青黃不接、弱勢學生上移至不適切學校的錯配問題？

另一邊廂，現時有九成小學推行小班教學，教育局長蔡若蓮卻指不會考慮在中學推行小班教學。然而，近年教育發展更重視科研、培養創意、合作學習、融合教育等，不少學校早就自設校本小班，老師有更多空間和更針對性地照顧不同教育需要的學生，證明學校有其需要；但官方維持每班約30人的班級結構，未能滿足現實的教育需要。

業界常強調，隨着學童人口下降，局方應進一步推進小班教學，或鼓勵不同特色的學校發展，不需額外增撥資源，可滿足不同教育需要，亦能穩定學校和人事編制，一舉兩得。局方拒絕中學小班，坊間懷疑與政府長遠的財政負擔有關。但沒有良好的教育投資，又影響社會長遠的發展和收益。雞先抑或蛋先，糾纏不清。

同時，近日有立法會議員提議吸納內地和「一帶一路」地區的學生，以自資全額方式入讀本地中小學，補充生源和穩定學校結構。業界和社會對這些建議較少反應，感覺難以想像。

引入境外學生可行嗎

隨着近年香港社會的轉變，對內地和其他地方市民的吸引力大減。近年申請來港的內地專才數字減少。最近推出「高才通」計劃，已有傳媒報道，有內地人才申請卻不一定來港；或只為子女換取更多選擇，將來以境外生身分優勢報讀內地大學，不一定留港升學就業，長遠無法為本地培育人才。

另一方面，本地對少數族裔人士的融合教育資源和培訓不足，在教學語言、家校合作、校方和老師的文化敏感度、公開試和升學要求等，即便對居於本地的少數族裔社群，都面對不少困難，遑論進一步擴大收生、直接從「一帶一路」地區引入學生。引入內地學生或東南亞學生，幾乎是藥石亂投的建議，既不符合現時環境，亦會使教育現場更為混亂。

歸根究柢，針對學校收生問題，需要考慮長遠社會需要，也是香港搶人才和留人才的問題。政府應鼓勵發展特色學校、在中學推行小班教育，如此既能穩定教界環境、滿足不同教育需要，亦長遠培育本地人才。

作者是前教育工作者

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[田方澤]