劉健宇：我們的教育 如何在今天準備明天

新加坡教改 化「相鬥」為「共贏」

新加坡於2021年完成多項教改措施，包括取消中學排名（相等於香港的派位組別資訊）；停止發表「A水準」（A-level）考試的高分學生資料；取消中小學的年中考試，轉向評核校內作業。雖然新加坡學生兩場人生重要考試「Ａ水準」與「小六會考」（PSLE）依然存在，但整體而言這些改變旨在迎合不同學生的教育需要。

值得注意的是，每間中學的學生將可在不同學科選擇適合自己的程度（包括G1、G2或G3，G1適合學習能力較強的學生），並與自己相同程度的學生一同上課。至2024年，所有中學均會轉為基於學科的分級（Full Subject-Based Banding）的教學模式，以支持學生在特定學科中的不同能力和興趣。

被稱為這次教改的推手、南洋理工大學國立教育學院院長劉依玲（Low Ee Ling）稱，新加坡正進入「終身學習：重塑途徑」（Learn for Life: Remaking Pathways）的新階段。她認為必須深入研究「以學生為中心、以價值觀為導向」的教育階段，並切實關注學生的全面發展。新加坡教育部推出的「21世紀能力與學生成果框架」（Framework for 21st Century Competencies and Student Outcomes）顯示，旨在塑造新加坡下一代為自信的人（confident person）、盡責公民（concerned citizen）、自主學習者（self-directed learner）及積極貢獻者（active contributor）。

儘管不少有識人士均熱烈關切教育如何與時俱進，特別是元宇宙、人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的火熱，令人關注教師與學生如何應對。然而近日不少科技領袖卻公開聯署，要求全球暫停開發比ChatGPT-4更強大的AI，可見創新科技發展已遠遠超越現世制度。過去教師可以自信地傳授知識予學生，惟現在滿懷教育理念的教師，也不敢斷言自己所教的知識必定對未來學生有用。當今天的教育讓學生學習未來即將已消失的生活方式時，教師與學生又應如何準備？

教師應成知識策展人

筆者認為，教改不應集中於搶眼的創新科技或大學讀幾年，而應思考學生「學什麼」、「為何學」、「怎樣學」，及學校與教師在「以學生為中心」的教育過程中有什麼角色。今時今日，知識與資料散落在浩瀚的線上線下世界，教師應為學生度身訂做各種學習方法，並能培養學生自主學習，從而應對未來的不同挑戰。教師不應再擔任「知識權威」，因為教師的知識、教學法不能再千篇一律「以靜制動」，而應以「知識策展人」自居。教師應「鼓舞學生的學習興趣，監督學生的學習進度」，從而完善學生的學習方法與學習興趣，成為終身學習者。

其實，近年有不少關注教育創新的機構與項目，在不同層面促成其事；但最核心的改變，應先由上層開始。港府作為教育的資助者、監督者，應牽頭帶動教育改革，迎接未來挑戰。只是，最近一次教改始於2000年重新制定教育目標，2012年才出現第一屆新高中課程考試，及後的小修小補持續不斷，可見教改來之不易，更動輒需時10年方能略有小成。

比香港更推崇教育競爭的新加坡也在大刀闊斧改革教育，香港又怎能坐以待斃？我們應把目光放在頂層設計，由上而下讓香港的教育與時俱進。

作者是檢定教員、教育大學中史教育榮譽學士

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[劉健宇]